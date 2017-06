Standort für Boule-Bahn umstritten

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Die vom Seniorenbeirat beantragte Boulebahn kommt. Nur wann und wo ist weiter fraglich. Der Appener Finanzausschuss sprach sich am Dienstagabend im Bürgerhaus mit den Stimmen von SPD und CDU dafür aus, dass die Errichtung der Bahn Teil des Dorfentwicklungsplans wird. „Dieses Projekt ist für die Dorfentwicklungsplanung prädestiniert“, sagte Finanzausschussvorsitzender Hans-Peter Lütje (CDU, kleines Foto). Walter Lorenzen (SPD) regte an, dass der Bau der Boule-Bahn mit der Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes verbunden werden könnte, an dem Jung und Alt zusammenkommen.

Bei der FDP und auch beim Seniorenbeirats-Vorsitzenden Bernd Mordhorst stießen die Argumente von Christ- und Sozialdemokraten jedoch auf wenig Gegenliebe. Mordhorst erklärte, dass der optimale Standort auf dem Gelände des TuS Appen schon längst gefunden sei und sich auch der TuS auf die Boule-Bahn freue. „Dort kommen beim Sport vom Kind bis zu den Senioren auch alle Generationen zusammen“, so der Beiratsvorsitzende. Jutta Kaufmann (FDP) betonte, dass es gar keine andere geeignete Fläche in Appen gebe. Dem widersprach Stefan Puttmann. Er sprach sich für einen Standort im Ortskern aus und brachte die Fläche hinter dem Bürgerhaus ins Spiel. Wie es weitergeht, soll Anfang kommenden Jahres im Dorfentwicklungsplan stehen.

Wesentlich harmonischer verlief die Debatte über die Sanierung der Schultoiletten und der sanitären Anlagen in der Turnhalle am Almtweg. Beide Vorhaben wurden einstimmig abgesegnet. Die Kosten für die Maßnahmen betragen etwa 143 000 Euro. Davon muss die Gemeinde zwischen 36 000 und 63 000 Euro aufbringen. Den Rest übernimmt das Land Schleswig-Holstein. Dank des Landesprogramms zur Sanierung sanitärer Räume in Schulen bekommt Appen Fördermittel aus Kiel, wenn Arbeiten und Abrechnung bis Ende des Jahres abgewickelt sind.

Auch die Fortsetzung der Schredderaktion in der Gemeinde Appen wurde mit den Stimmen von SPD und CDU sichergestellt. Diese hatte im Umweltausschuss keine Mehrheit gefunden und stand deshalb auf der Kippe. Nach der Zustimmung des Finanzausschusses liegt die endgültige Entscheidung nun in der kommenden Woche bei der Gemeindevertretung. „Die Aktion kommt bei den Bürgern sehr gut an“, betonte Lütje.

Der Umbau der Küche in der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Appen-Etz ist dagegen erst einmal aufgeschoben. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, dass ein Planer die verbindlichen Kosten für den Küchenumbau, für eine Ausgabeküche sowie eine Zubereitungsküche ermitteln soll. Die Lebenshilfe kalkuliert mit 165 000 Euro. Aus Sicht der Politik wurde die Schätzung jedoch nicht ausreichend begründet. „Eine solche Summe können wir nicht auf Zuruf bewilligen“, sagte Lütje.