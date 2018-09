Region Pinneberg in Kürze : +++ Stadtwerkelauf in Pinneberg +++ Nacht der Kirchen in Elmshorn +++ 0:5-Niederlage des HSV +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist. von shz.de

24. September 2018, 06:00 Uhr Elmshorn Neun Kirchengemeinden aus Elmshorn und der Nachbargemeinde Klein Nordende haben am Sonnabend bei der zwölften Nacht der Kirchen gezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die das kirchliche Leben bietet. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Unterwegs mit Dir – Eine Glaubensreise“. Pinneberg Etwa 500 Sportler sind gestern beim 24. Pinneberger Stadtwerkelauf gestartet. Auch die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg war mit einem eigenen Team dabei – in kompletter Montur. Tornesch Alles begann mit der Gründung der Kulturgemeinschaft Tornesch im Jahr 1985. Seitdem suchten die elf Gründungsmitglieder nach einem Vereinsheim und einem Tornescher Museum. Jetzt wurde das 20-jährige Bestehen des Heimathauses in Tornesch gefeiert. Barmstedt Viele Barmstedter Vereine haben am Wochenende während des Weltkindertags ihre Arbeit vorgestellt und mit den Mitmach-Angeboten vor allem Kinder angesprochen. Hamburg Etliche Zuschauer verließen lange vor dem Schlusspfiff genervt das Volksparkstadion, den Ort des Debakels: Die Zweitliga-Kicker des HSV leisteten sich gestern eine peinliche 0:5-Klatsche gegen Jahn Regensburg. Schon zur Halbzeit stand es 0:3. Bei der Niederlage verschoss zudem Aaron Hunt einen Elfmeter. Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins neuer Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bringt mit seiner ersten Amtshandlung die Bauern auf die Barrikaden. „Jamaika hat den Koalitionsfrieden höher gehängt als die Interessen der Landwirte“, empört sich Bauernverbands-Vize Klaus-Peter Lucht. Grund ist die vom Kabinett abgenickte Verlängerung eines Landesgesetzes zum Schutz von Dauergrünland. Der A. Beig-Verlag fasst an dieser Stelle jeden Morgen die wichtigsten Meldungen seiner sieben Tageszeitungen im Kreis Pinneberg zusammen. Zwischen 6 und 10 Uhr erfahren Sie hier in Kürze, worüber gesprochen wird. Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Wedel-Schulauer Tageblatt, Barmstedter Zeitung, Uetersener Nachrichten und Elmshorner Nachrichten erscheinen mit Hintergründen montags bis samstags. Zusätzlich erscheinen die kostenlose Sonntagszeitung „tip – Tageblatt am Sonntag“ sowie die Wochenzeitung „Der Mittwoch“. zur Startseite

