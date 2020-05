Stadtradeln: Quickborn ist dabei

Auch Ellerbek nimmt wieder an der Aktion des Klima-Bündnisses teil

von Caroline Hofmann

11. Mai 2020, 13:04 Uhr

Quickborn/Ellerbek | Unter anderem die Gemeinde Ellerbek hat es im vergangenen Jahr vorgemacht, jetzt nimmt auch die Stadt Quickborn erstmals am Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil und tritt für den Klimaschutz kräftig in die Pedale. Die Stadt ruft alle Bürger dazu auf, sich für die Aktion zu registrieren. Start ist am kommenden Montag, 18. Mai. Dann haben die Teilnehmer 21 Tage lang Zeit, bis Sonntag, 7. Juni, möglichst viele Kilometer auf ihrem Drahtesel zurückzulegen. Denn jeder gefahrene Kilometer, ob privat oder beruflich, zählt. Aktuell haben sich für Quickborn 27 Radelnde in elf Teams, davon sechs Parlamentarier, angemeldet (Stand 8. Mai, 17 Uhr).

Insgesamt 13 Städte und Gemeinden sind mit dabei – zwei mehr als im vergangenen Jahr. Dabei stand aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit nicht fest, ob das Stadtradeln in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Erst Mitte April entschied sich der Kreis doch für eine Teilnahme (unsere Zeitung berichtete).

Das Prinzip des Stadtradelns ist denkbar einfach: Seit 2008 sind Städte, Gemeinden und Landkreise zum Radeln aufgerufen. Außer dem Spaß am und beim Fahrradfahren, erwarten die Teilnehmer auch Preise. Doch vornehmlich geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Teilnehmer aus Quickborn registrieren sich online, und können dort einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes gründen. Teamlos radeln funktioniert nicht, „denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team“, schreibt das Klima-Bündnis.

Die gefahrenen Kilometer können entweder online ins sogenannte km-Buch oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann der lokalen Stadtradeln-Koordination, in Quickborns Fall Sabine Bönning, wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.



Was ist neu in diesem Jahr?





Neu in diesem Jahr ist, dass innerhalb eines Teams auch Unterteams gegründet werden können. Dies betreffe insbesondere Abteilungen eines Unternehmens oder Schulklassen. Die Unterteams können dann innerhalb ihres Hauptteams gegeneinander antreten. Die erradelten Kilometer zählen für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam.

Auf eine Auftakt- und Abschlussveranstaltung müssen in diesem Jahr dagegen alle teilnehmenden Kommunen verzichten. Auch organisierte Radtouren sind nicht möglich. Nichtsdestotrotz möchte die Stadt nicht auf eine Preisverleihung verzichten. Aktuell werden noch Sponsoren gesucht. Erste Preise stünden allerdings bereits fest. „Aber gerade diese Zeit läßt so manchen auf das Fahrrad umsteigen, da hygienische Abstandsregeln und die körperliche Betätigung in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen geradezu für das Fahrrad sprechen“, sagt die Stadt Quickborn.

Die Gemeinde Ellerbek ist bereits zum zweiten Mal dabei. Im vergangenen Jahr erradelten insgesamt 95 Teilnehmer gemeinsam 19 245 Kilometer und sparten damit 2733 Kilogramm Co2 ein. Von elf teilnehmenden Gemeinden im Kreis Pinneberg belegte Ellerbek damit den vierten Platz. Für Organisator Helmut Timm ist das noch ausbaufähig: „Für die erste Teilnahme war das Ergebnis recht zufriedenstellend. Mit mehr aktiven Radelnden können wir sicher unsere Platzierung jetzt verbessern.“ Gemeinsam mit Dörte Felgendreher hat Timm wieder die Koordination übernommen. Auch in Ellerbek fällt die für Montag, 18.Mai, geplante Eröffnungstour ins Wasser.

Neu in diesem Jahr ist die Nutzung der Meldeplattform RADar, in der auch direkt Verbesserungsvorschläge zur Radinfrastruktur in Ellerbek eingetragen werden können. Anmeldungen für Teilnehmer aus der Gemeinde sind hier möglich. Bislang haben sich 31 Ellerbeker in acht Teams, darunter vier Politiker, angemeldet (Stand 8.Mai, 17 Uhr).