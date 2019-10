Stadtkernentwicklung geht voran

Ausschuss hat sichtbare Ergebnisse hervorgebracht / Bürgerzentrum und Wohnbebauung sind Schwerpunkte

28. Oktober 2019, 16:22 Uhr

Schenefeld | Der Weg war lang, aber am Donnerstag lag endlich ein sichtbares Ergebnis zum Thema Stadtkernentwicklung für Schenefeld auf dem Tisch des Ausschusses für Stadtentwicklung. Wir erinnern uns: Im Herbst wurde das Ergebnis eines ausgeschriebenen Wettbewerbes im Rathaus präsentiert. Es war der Ausgangspunkt für umfangreiche Gespräche einer politischen Arbeitsgruppe, die in nicht öffentlichen Sitzungen die Vorstellungen, Interessen und Ziele der Fraktionen, der Verwaltung und der Städteplaner in die Vorlage eingearbeitet haben. Ulf Dallmann, Fachdienstleiter Planen und Umwelt, und der Stadtplaner Bernd Müller aus Hannover, der zusammen mit der Landschaftsarchitektin Kerstin Liesecke den Wettbewerb für sich entscheiden konnte, erklärten was letzter Stand der Dinge ist.

Schwerpunkte der Planung sind ein Bürgerzentrum gegenüber dem Rathaus an der Altonaer Chaussee, eine Wohnbebauung direkt am Einkaufszentrum am Kiebitzweg, an der Industriestraße und am Osterbrooksweg. Im Bereich der Luninezbrücke sieht die Planung derzeit einen Gebäudekomplex vor, der durch zwei Segmente einen Halbkreis quer zur Altonaer Chaussee bildet und die Anmutung eines Stadttores haben könnte. Zu allen Skizzen und Zeichnungen gab Dallmann zu bedenken: „Diese Pläne sind keine fertigen Entwürfe, sondern die Basis für zukünftige Gespräche.“ Und so seien immer auch weitere vorläufige Planskizzen zu verstehen, denn erst die Bauleitplanung lege am Ende so etwas wie das Aussehen von Gebäuden oder die Art einer Fassade fest. In der Diskussion sind aktuell jedoch die Positionen und die groben Formen von Hochbauten. Ebenso die erlaubten Gebäudegeschosshöhen, die außer dem optischen Eindruck eine wichtige Rolle dafür spielen werden, wie viel Wohnraum entstehen wird.

Viel ist noch zu tun, bevor auch nur eine erste Ausschreibung gemacht werden kann. War bereits der erste Vorschlag der Planung auf großen Widerstand gestoßen, so bleiben auch jetzt noch viele Fragen offen, die im Laufe der Zeit einer Klärung bedürfen. Insbesondere die CDU befürchtete seinerzeit eine zu massive Verdichtung im Innenstadtbereich. Ein weiterer Knackpunkt könnten die Bedenken von Umweltschützern, wie dem Nabu, sein, der ein kritisches Auge auf den Erhalt des Grünstreifens an der Düpenau geworfen hat. Auch das Abholzen eines Waldstückes, wie im Bereich von Altonaer Chaussee und Industriestraße zu Gunsten eines 80-Betten-Hotels, könnte zum Streitpunkt werden. Und noch mehr Bedenken, Anregungen und Wünsche werden sich bei der anstehenden sogenannten frühzeitigen Bürgerbeteiligung ergeben. Eine Veranstaltung dazu sieht der Vorsitzende des Ausschusses, Mathias Schmitz (Grüne), aber nicht mehr in diesem Jahr. Dass letztlich die soziale Infrastruktur Schenefelds nicht den Anschluss an die Einwohnerzahl verlieren darf, war Inhalt eines Antrages der CDU. Ein im Jahr 2005 verabschiedetes Stadtentwicklungskonzept hat eine Gültigkeit bis 2020. Viele der Inhalte sind heute bereits übererfüllt, auch die damals angepeilte Zahl von 20 000 Einwohnern. So billigte der Ausschuss, dass für ein neues Stadtentwicklungskonzept der Weg freigemacht wird und die Mittel dafür in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Schwerpunkt könnte unter anderem die Entwicklung eines Wissenschaftsparks um das XFEL-Betriebsgelände werden. Grundsätzlich müssen die Stadtkernplanung und ein allgemeines Städtekonzept in Einklang gebracht werden.