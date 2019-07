Stadt sucht Kleinbus-Spender für Luninez

von Tanja Plock

01. Juli 2019, 13:05 Uhr

Schenefeld | Wer seinen alten Kleinbus loswerden will oder Geld spenden möchte, kann damit viel Gutes bewirken: Die Stadt Schenefeld bittet um Spenden für einen Kleinbus, der in einem Förderzentrum für behinderte Kinder in der Partnerstadt Luninez eingesetzt werden soll. Bei einem Besuch im vergangenen Jahr hatte Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) gemeinsam mit den anderen Teilnehmern der Fahrt die Einrichtung besucht.

„Das dortige Fahrzeug ist sehr alt und auch nicht wirklich geeignet“, erläutert Küchenhof. Da die Kinder für die Tagesbetreuung zu Hause abgeholt werden, müsse dringend ein neues Fahrzeug her. Denn die Wege, die der jetzige Bus täglich zurücklegen muss, um die Kleinen einzusammeln, seien teilweise sehr weit. Der jetzige Kleinbus verfügt auch nicht über eine Hebebühne. Wer einen gebrauchten Kleinbus hat oder selbst Geld spenden möchte, kann sich im Rathaus unter Telefon (040) 83 03 71 01 melden. IBAN: DE482305103000035015 09. BIC: NOLADE21SHO. Stichwort: Luninez.