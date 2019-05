Mit Kommentar : Stadt Pinneberg zeigt Presse-Informanten an

Ein Hoch auf die Pressefreiheit Ein Kommentar von René Erdbrügger Es ist nicht das erste Mal, dass Bürgermeisterin und Bürgervorsteherin über Informanten wettern, die der Presse angeblich Geheimnisse verraten haben. Der Zeitpunkt des neues Vorstoßes der beiden aber könnte gar nicht schlechter gewählt sein: Das Grundgesetz ist gerade 70 Jahre alt geworden. Alle finden das toll. Manche aber wohl nur auf dem Papier. Der Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert nämlich die Meinungs- und Pressefreiheit. Der gilt auch für Whistleblower, wie Informanten auch genannt werden, die illegales Handeln, Missstände oder Gefahren für Mensch und Umwelt nicht länger schweigend hinnehmen wollen und die Presse darüber informieren.



Ohne Informanten wäre der Watergate-Skandal nicht aufgedeckt worden, und der Boston Globe hätte nicht über den sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche berichten können. Gut: Lassen wir die Kirche im Dorf. Wir sind schließlich in der Provinz, in Pinneberg. Auch hier haben die Bürger ein Anrecht darauf, zu erfahren, was Politiker im „Hinterzimmer“ so besprechen. Und was daraus berichtet wird, das entscheiden nun mal nicht immer Sie, Frau Bürgermeisterin und Frau Bürgervorsteherin.