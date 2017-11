Stadt fürchtet G9-Konsequenzen

Salto rückwärts zu G 9: In Kiel berät der Bildungsausschuss über die Änderung des Schulgesetzes, um an Schleswig-Holsteins Gymnasien wieder das Abitur nach neun Jahren einzuführen. In Elmshorn – die Stadt ist Schulträger – beschäftigen sich die Verantwortlichen schon jetzt mit den Konsequenzen, die eine solche Entscheidung auslösen würde – und die hätten es in sich. Folgende Punkte sieht die Stadt kritisch:

>Fehlinvestitionen

G8 bedeutete, dass die Schüler länger Unterricht haben und sich länger an den Gymnasien aufhalten. Deshalb wurden für viel Geld Mensen und Schulküchen eingerichtet. Deren Notwendigkeit wird bei G9-Gymnasien in Frage gestellt. Denn schon jetzt sei es schwierig, Betreiber für die Mensen zu finden und eine Auslastung zu erreichen. Die Befürchtung: G9-Schüler nutzen die Mensa noch weniger.

>Folgekosten

Die Bismarckschule und die Elsa-Brändströmschule sind bereits jetzt voll ausgelastet. G 9 bedeutet, dass Schulen erweitert, Räume umgewidmet und umgebaut werden müssen, um den zusätzlichen Jahrgang adäquat unterbringen zu können.

Bei der Umstellung auf G8 hatte die Stadt Elmshorn allein zirka 160 000 Euro für neue Schulbücher investiert. Da bei G9 ein zusätzlicher Jahrgang mit Unterrichtsmaterial versorgt werden muss, geht die Stadt von noch höheren Kosten aus.

Elmshorn hofft, dass diese Investitionen und auch nötige Umbauten im Zuge des Konnexitäts-Prinzips durch das Land ausgeglichen werden.

>Fehlende Mitwirkung

Die Stadt ist Schulträger – mitentscheiden darf sie aber nicht, ob eine Schule G8 behält oder zu G9 zurückwechselt. Das entscheidet allein die Schulkonferenz, die sich aus Lehrern, Schülern und Eltern zusammensetzt. Die Stadt wird lediglich angehört, wenn sich eine Schule für die Beibehaltung von G8 entscheidet.

>Entscheidungsfindung

Um bei G 8 bleiben zu dürfen, müssen sich dreiviertel der Schulkonferenz für diese Option entscheiden. Die Stadt kritisiert, dass diese Hürde viel zu hoch ist. Selbst eine Grundgesetzänderung sei mit einer Zweidrittelmehrheit möglich.

>Schülerströme

Die Stadt geht davon aus, dass die Anmeldezahlen an den beiden Gymnasien steigen. Folge: Leistungsstärkere Schüler werden den Elmshorner Gemeinschaftsschulen fehlen, diese seien aber enorm wichtig für diese Schulart. Als Folge werde es zu einem Anstieg der I-Kinder und der DaZ-Kinder an den Gemeinschaftsschulen kommen. Fazit: Die Umstellung auf G9 schwächt die Gemeinschaftsschulen.

Mit den aufgeführten Konsequenzen wird sich der Elmshorner Schulausschuss am Mittwoch, 29. November, beschäftigen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus an der Schulstraße.