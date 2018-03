von Tobias Thieme

26. März 2018, 13:03 Uhr

Die nächste Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt/Amt Hörnerkirchen findet am Donnerstag, 5. April, statt. Silke Schwarz ist von 13.30 bis 15.30 Uhr im Barmstedter Rathaus, Raum 1.15, Am Markt 1, zu sprechen. Sie ist auch per E-Mail an Gleichstellungsbeauftragte@stadt-barmstedt.de zu erreichen.