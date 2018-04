Sport steigert die Lebensqualität

Die Sportallianz Pinneberg fragt, die Kommunalwahlkandidaten antworten / Mehr Bewegung im öffentlichen Raum fördern

von shz.de

10. April 2018, 16:00 Uhr

Die Sportallianz Pinneberg möchte von den Kandidaten von CDU, SPD, Grünen und Unabhängigen, Bürgernahen und FDP wissen, was sie nach der Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, für die Förderung der körperlichen und somit auch geistigen Ertüchtigung in der Kreisstadt tun wollen. In unserer Serie stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Fragen und die Antworten vor.

Gibt es Pläne in Ihrer Partei, Sport im öffentlichen Raum stärker zu fördern?

Dietrich Drechsler (CDU): Nachdem INSPO (Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung) festgestellt hat, dass der weitaus größte Teil aller Sportaktivitäten von den Bürgern selbst organisiert (57 Prozent) betrieben wird, rückt konsequenterweise dieser überraschend hohe Anteil von individuellen Sportlern auch in den Fokus unserer sportpolitischen Überlegungen und bedarf einer gründlichen Einschätzung, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden können, wie zum Beispiel verbesserte Pflege der öffentlichen Wege, Beleuchtung sowie auch weitere geeignete Maßnahmen zur Sicherheit. Auch setzen wir uns ein für einen öffentlichen Bolzplatz beim Jugendtreff Komet sowie für ein innerstädtisches Kleinsportfeld für Basket-, Volley- und Fußball auf der hinteren Drosteiwiese für unsere Jugendlichen.

Herbert Hoffmann (SPD):Soweit finanziell möglich, werden wir für eine Weiterentwicklung des Sports Sorge tragen. Eine gute Grundlage ist hierfür ein enges und vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen unserer Partei und den örtlichen Vereinen und Verbänden. Sport hat einen hohen Anteil an der Attraktivität und Lebensqualität unserer Stadt. Sport dient nicht nur der Gesundheitsvorsorge, er verbessert wesentlich die Lebensqualität. Der Sport fördert die Integration, Fairness und Toleranz in unserer Gesellschaft. Kurzum: Sportvereine sind für das gesellschaftliche und kulturelle Leben Pinnebergs unverzichtbar.

Dieter Schott (Grüne und Unabhängige): Wir stimmen dem Sportentwicklungsplan mit ganzem Herzen zu und freuen uns über die tollen Vorschläge. Auch dass alle Parteien diesem uneingeschränkt zugestimmt haben. Wenn es nach uns gehen würde, dann hätte die Sportstättensanierung neben der Schulsanierung die höchste Priorität. Nun ist aber erst einmal die Verwaltung schnellstens gefordert uns zu sagen, in welchem Rahmen und in welcher Runde sie die weitere Planung und Umsetzung fortführen will. Hier werden wir versuchen, die aus unserer Sicht wichtigsten Partner, an einen Tisch zu holen. Und dazu gehören für uns auch die Sportvereine. Für uns könnte ein erster Schritt die Umsetzung der Kunstrasenplätze im Fahlt sein. In einer zweiten Stufe könnte dann das Umfeld der Plätze in Verbindung mit dem Fahlt als Bewegungszone entwickelt werden. Zum Beispiel mit einer speziellen Lauf- und Radstrecke. Hier könnte ebenfalls der „Runde Tisch Sport“ seine entsprechende Gestaltungsmöglichkeit mit einbringen.

Kai Thor (Grüne und Unabhängige): Ganz klar ja. Sport im Freien bedeutet den meisten Pinnebergern sehr viel. Radfahren und Joggen sind sehr beliebte Bewegungsmöglichkeiten. Die im Sportentwicklungsplan genannten möglichen Gebiete im Fahlt und an der Raa wurden nun endlich konzeptionell in Bezug auf gesellschaftssportliche Nutzung ausgearbeitet. Beide Orte würden den öffentlichen Sport riesig bereichern. Wir wollen, dass sich nun auch etwas tut und Vorschläge gut umgesetzt werden, denn dann werden das Besuchermagnete für junge und alte Sportbegeisterte und Familien.

Anja Hißnauer (Bürgernahe): Wir haben uns für einen Barfußpark eingesetzt, dieser war leider nicht zu realisieren. Der Sportentwicklungsplan zeigt gute neue Ansätze auf. Diese sollten im Rahmen der finanziellen Mittel umgesetzt werden und weiterhin fortgeschrieben werden.

Werner Mende (FDP): Die FDP ist gegen jede Regulierung, die nicht zwingend sein muss. Wir werden keinem Bürger vorschreiben, wann er wie und – an dieser Stelle besonders – wo seinen Sport betreibt. Jeder Bürger hat in Pinneberg die Möglichkeit, fast jede Sportart auszuüben. Das kann er individuell oder in der Gemeinschaft, wie zum Beispiel walken und joggen im Fahlt, am See an den Funktürmen oder entlang der Pinnau, oder aber auch organisiert in vielen Sportvereinen. Wir werden offen und wohlwollend über alle Bedarfsanmeldungen beraten. Eine Outdoorbetätigung ist eine Bereicherung für die Lebensqualität und nicht nur für den Sportreibenden, sondern auch für den Zuschauer.



Bewegungsräume für die Vereine





Unter welchen Voraussetzungen ist Ihrer Meinung nach eine Übertragung (öffentlicher) Bewegungsräume auf die örtlichen Sportvereine sinnvoll und möglich?

Drechsler (CDU): Eine Übertragung öffentlicher Bewegungsräume auf Sportvereine ist prinzipiell möglich. Voraussetzung ist, das die Vereine die Kosten der Pflege übernehmen sowie die individuell Sportreibenden nicht ausschließen oder Nutzungszeiten vorschreiben.

Hoffmann (SPD): Eine Übertragung ist aus unserer Sicht grundsätzlich möglich, darf aber nicht zur einseitigen finanziellen Belastung der Sportvereine führen.

Schott (Grüne und Unabhängige): Da sich in den vorgenannten Bereichen der öffentliche Raum und die Sportangebote der Vereine überschneiden, hätte der Vereinssport hier die größten Anknüpfungspunkte. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, wenn hier der Vereinssport eine Führungsrolle übernehmen würde. Und das meinen wir nicht nur bei der Pflege, sondern speziell bei den Angeboten im Outdoor-Bereich. Es werden sich hieraus ganz neue Möglichkeiten ergeben, wo sich Vereinssport und öffentliche Bewegungsräume sinnvoll ergänzen werden.

Thor (Grüne und Unabhängige): Talentierte Sportler sollten immer gefördert werden. Man könnte Sportstipendien verteilen, die aber verknüpft sind mit Rückzahlungen. Auch kostenlose ÖPNV Tickets, um zur Trainingsstätte zu kommen, wären eine Möglichkeit. So würden wir Sporttalente fördern und an uns binden. Dieses hat dann Sogwirkung und die Mitgliederzahl der Vereine würde weiter wachsen.

Hißnauer (Bürgernahe): Hier sollten die Politik und die Verwaltung zusammen mit den Sportvereinen gemeinsam einen Weg finden, ob dieses zu realisieren ist. Ein entscheidender Faktor werden die laufenden Kosten sein, die von der Stadt getragen werden.

Mende (FDP): Die FDP steht für möglichst umfangreiche individuelle Freiheiten. Deshalb müssen die Bewegungsräume nicht zwingender Weise an Sportvereine übertragen werden, weil die individuelle Betätigung dann eine Mitgliedschaft voraussetzt. Wenn ein Sportverein den Bedarf sieht und deshalb sein Betätigungsfeld auch räumlich erweitern will, kann er gern beantragen, die benötigten Flächen zu mieten, zu pachten, zu erbpachten oder gar zu kaufen.