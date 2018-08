von René Erdbrügger

20. August 2018, 13:20 Uhr

Die Sparte Fußball sucht per sofort für das Team der zweiten Herren einen Trainer. Die Mannschaft trainiert immer dienstags und donnerstags von 19.30 bis

21 Uhr auf den Plätzen An der Raa 13. Bewerbungen werden an den Sport-Club Pinneberg, An der Raa 13, gerichtet oder per E-Mail an info@sport-club-pinneberg.de.