„Spontaneität und Kreativität gefragt“

Wie die Waldschule sich auf den Schulstart der vierten Klassen vorbereitet

von René Erdbrügger

05. Mai 2020, 20:17 Uhr

Pinneberg | Generalprobe für den Schulstart der vierten Klassen: Kristin Nagel, Leiterin der Waldschule in Pinneberg-Waldenau, hat gestern schon mal bunte Hula-Hoop-Reifen am Eingang der Schule platziert. Sie sollen es den Kindern leichter machen, die Abstandsregeln einzuhalten. Wer im Kreis bleibt, ist auch safe. Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: „Spontaneität und Kreativität sind gefragt“, sagt die Schulleiterin.

Die Viertklässler an den Grundschulen in Schleswig-Holstein dürfen ab heute wieder in den Schulen unterrichtet werden. Das hat die Landesregierung beschlossen. Unsere Zeitung war gestern zu Gast in der Waldschule, um zu erfahren, wie sich die Lehrer auf den Schulstart vorbereitet haben. Im Eingangsbereich der Einrichtung im Nieland 1 wird darauf geachtet, dass jeder Schüler die Hände desinfiziert. Auch ein Plakat fordert die Kinder dazu auf. Um das Risiko einer Ansteckung zu verringern, sind die 37 Mädchen und Jungen der vierten Klassen an der Schule aufgeteilt worden. „Die zwei vierten Klassen werden in vier Gruppen aufgeteilt. Zwei Gruppen werden von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, die anderen von 10.30 bis 12 Uhr unterrichtet“, führt Nagel aus. Ab nächster Woche sollen die Gruppen dann im Wechsel in die Schule kommen. „Wir haben nicht genügend Personal“, so Nagel, zumal die Notbetreuung auch noch weiterlaufe. Das Kollegium besteht aus acht Lehrkräften.

Wegen des Abstandsgebots seien jetzt kleinere Gruppen in den Klassen nötig. Ein Abstand von 1,50 Meter zum Nachbarn und zum Gang muss gewahrt werden. „Allerdings müssen die Schüler im Unterricht keine Masken tragen. Das gilt auch für die Lehrer“, berichtet Nagel. Alle weiteren Handlungen würden unter Aufsicht erfolgen. „Nach dem Toilettengang achten wir selbstverständlich darauf, dass der Schüler seine Hände desinfiziert“, betont Nagel. Auf dem Schulhof sei Maskenpflicht. Darauf werde geachtet. „In dem Augenblick, wo die Schüler sich bewegen, müssen sie einen Mundschutz tragen.“ Wie wird der Unterricht aussehen? „Die Kinder werden zeigen, was sie während der vergangene Wochen gemacht haben. Wir werden auch über die Corona-Pandemie reden. Wir wollen den Kindern die Angst nehmen – das Virus springt nicht und kann auch nicht über den Tisch krabbeln.“ Aber auch Unterricht wird es geben: Mathe, Deutsch, Englisch und Sachunterricht.

In den vergangenen Wochen hat die Schule, die von 125 Jungen und Mädchen besucht wird, schon einige Erfahrungen gemacht mit dem Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie. Dabei kamen Filme zum Einsatz mit Wilma, dem Schulhund, der aus einer Tasche Aufgaben für zu Hause herausgesucht hat. „Das war sehr motivierend für die Schüler“, sagt Nagel. Lernmaterial sei verteilt worden, das die Lehrer den Schülern sogar nach Hause brachten. „Sie haben über den Gartenzaun mit den Schülern gesprochen“, berichtet Nagel und lobt dabei das Engagement ihres Kollegiums. „Die Schüler haben viel gelernt.“

Eines sei der Leiterin allerdings aufgefallen. Es sei nicht die Computertechnik in der Schule, die Anlass zur Kritik geben würde, denn: „Die mediale Ausstattung bei manchen Familien ist minimal“, sagt sie. In einem Fall habe es im Haushalt nur ein kaputtes Handy und ein Tablet gegeben. Außerdem hätten einige Familien keinen Drucker zu Hause. „Da waren wir schon erstaunt.“ Die Waldschule sei mit 22 Schüler- und sieben Lehrer-PC sowie sieben Whiteboards nicht schlecht ausgestattet. „Im Vergleich zu anderen Schulen sind wir zufrieden.“ Dennoch wünscht sich Nagel, dass die Waldschule bald ans Glasfasernetz angeschlossen wird.

Nagel gesteht indes ein, dass es weiterhin schwierig sei, „weil wir nicht langfristig planen können. Es kommen widersprüchliche Dinge vom Ministerium“, sagt sie. Bewegliche Ferientage würden beispielsweise derzeit als Unterrichtstage genutzt. „Eltern haben aber diese Tage bereits für den Urlaub gebucht und nicht storniert.“ Auch sei der Erlass des Landes zum Schulstart sehr kurzfristig gekommen.

„Es ist sehr anstrengend“, sagt Nagel. Und so wird es wohl auch bleiben. So wird die Schulentlassungfeier der vierten Klassen im Sommer wohl nicht in der bisherigen Form stattfinden. Bisher ist es an der Waldschule so gewesen, dass die Viertklässler ihre Mitschüler, die Lehrer und die Eltern im Rahmen einer großen Feier bespaßten. Und wie die Einschulung nach den Sommerferien für die Erstklässler aussehen werde – auch das steht noch in den Sternen.