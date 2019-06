Spielplatz für Appen-Etz

Heideweg-Kita bietet Gelände für den Neubau an / Weitere Krippenplätze könnten in ehemaliger Hausmeisterwohnung entstehen

von Janina Schmidt

20. Juni 2019, 16:00 Uhr

Appen | Nicht wie üblich im Bürgerhaus, sondern im Saal des Etzer-Bund-Hauses fand die jüngste Versammlung des Appener Gemeinderates am vergangenen Dienstag statt. Der Grund dafür war, dass sich die Mitglieder des Rates zu den Plänen der Umgestaltung auf dem angrenzenden Gelände der Lebenshilfe-Kita am Heideweg ein eigenes Bild machen wollten.

Hartmut Brodersen, Leiter der dort ansässigen Kita, erläuterte den Ratsmitgliedern die Idee: „Das Gelände vor dem Eingang am Heideweg können wir ohne eigenen Hausmeister ohnehin nicht mehr richtig pflegen. Darum stellen wir es lieber der Gemeinde für die Einrichtung eines Spielplatzes für Kleinkinder zur Verfügung.“ Gemeint sei damit eine Fläche von etwa 350 Quadratmetern Größe, die derzeit noch durch einen Gehweg geteilt ist. Der soll aber eingeebnet werden, so dass das gesamte Areal durchgängig als Spielplatz genutzt werden kann. Dieser soll nach den Ideen des Gemeinderates möglichst einfach und zweckmäßig für die angedachte Altersgruppe gehalten werden.

Somit wurde einem teuren Planungsvorschlag von vorn herein eine klare Absage erteilt. Insgesamt 25 000 Euro soll die Umgestaltung für die Gemeinde kosten, im Jahr 2018 wurde die Summe sogar noch per Nachtragshaushalt von 10 000 Euro auf 25 000 Euro aufgestockt.

Brodersen präsentierte den Mitgliedern des Gemeinderats bei dieser Gelegenheit sogleich auch die neue Küche der Kita – dort können zukünftig täglich über 100 Essen für die Kita-Kinder zubereitet werden. Große Koch-, Aufwärm- und Kühlkapazitäten sowie eine Abluft- und Wärmerückgewinnungsanlage bilden die Kernstücke der topmodernen Einrichtung, die sogar für eine deutlich höhere Zahl von Kindern ausreichen würde, als derzeitig in der Kita untergebracht sind.

Das schafft Kapazitäten. Dafür, dass Appen auch nach der Fertigstellung der neuen DRK-Kita immer noch etwa zwanzig Krippenplätze weniger als benötigt vorhält, präsentierte Brodersen entsprechend ebenfalls ein Lösungsmodell. Die ehemalige Hausmeisterwohnung der Heidewegschule wäre die ideale Erweiterungsmöglichkeit der jetzigen Kita. Die gute Bausubstanz und Raumaufteilung des derzeit leer stehenden Hauses versprechen eine praktikable und leicht umzusetzende Lösung, insbesondere durch die Nähe zum Rest der Kita mit ihrer nun verbesserten Kücheneinrichtung.

Zunächst, so erklärte Brodersen seinen Vorschlag, läge die Idee einer Anmietung des Hauses vom Kreis Pinneberg auf dem Tisch, die Politik des Ortes solle sich dann nach der Sommerpause mit dem Thema beschäftigen. Auf der aktuellen Sitzung am Dienstagabend konnte Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak (CDU) zunächst vermelden, dass der Bau der Kita hinter dem Bürgerhaus planmäßig verlaufe, so werden derzeit die Fundamente geschüttet. Derzeit seien davon etwa 40 Prozent fertig. In drei bis vier Wochen könne bereits der Hochbau der Seitenwände beginnen. „Wir sind im Zeitplan“, teilte Banaschak mit. Zum 1. August 2020 soll der neue Kindergarten fertig sein. Sollte es doch Verzug geben, könne laut Bürgermeister das alte Kindergartengebäude der evangelischen Kirche vorübergehend angemietet werden.