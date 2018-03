Region Pinneberg in Kürze : +++ Spielhallenflut: Elmshorn handelt +++ Insolvenzeröffnung der Feldmuehle Uetersen +++ Krisensitzung in Prisdorf +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn 18 Spielhallen: Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Elmshorn mit 2734 Einwohnern pro Spielhalle eine Hochburg. Die Stadt möchte die künftige Entwicklung besser steuern und Wildwuchs vermeiden. Deshalb hat der Ausschuss für Stadtentwicklung jetzt ein Konzept für Vergnügungsstätten und Bordelle in Elmshorn verabschiedet. Rechtlich kann die Stadt die Ansiedlung von Spielhallen nicht grundsätzlich ausschließen, weil der Betrieb durch ein Landesgesetz geregelt wird. Trotzdem kann die Stadt über die Bebauungspläne Einfluss nehmen.

Uetersen „Plangemäß ist mit einer Insolvenzeröffnung zum 1. April und mit einer sanierenden Übertragung zum 1. Mai 2018 zu rechnen.“ Diese Information der Geschäftsführung der Feldmuele Uetersen GmbH erreichte am Donnerstag shz.de. Seit dem 24. Januar dieses Jahres wird versucht, die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Alle Bemühungen, die Insolvenz abzuwenden, sind jedoch gescheitert − aber die Zukunft des Werks mit mehr als 400 Mitarbeitern scheint dennoch gesichert.

Prisdorf Prisdorf verteidigt aufgrund umstrittener Genehmigungen aus den 1990er Jahren in einem erbitterten Rechtsstreit mit der Stadt Pinneberg und den Investoren das Einkaufszentrum am Peiner Hag. Durch den Wegzug des Toom Baumarktes ins Pinneberger Rosenfeld und das Urteil zur Schließung des Sonderpostenmarktes Phillips wurden Fakten geschaffen. Jetzt klärten Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz und Städteplanerin Dorla Danne die Prisdorfer über die Konfliktursachen bei einer Bürgerversammlung auf. „Nun gilt es eine Lösung zu finden“, verlangten die Bürger.

Schenfeld 21 Jugendliche haben in ihrer Freizeit im Zuge des Projekts „Total Sozial“ die Bewohner der Seniorenresidenz Rüpcke besucht. Nun bedankte sich Schirmherrin Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) bei den Schülern der Gemeinschaftsschule. „Das ist nicht nur total sozial, sondern auch total toll“, lobte Küchenhof. Die Arbeitsgruppe Umfeldverbesserung des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Schenefeld hat das Projekt vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Das Interesse bei den Jugendlichen ist seitdem anhaltend groß. Und auch die Senioren sind begeistert.

Wedel Die weiterführenden Schulen in Wedel stellen sich auf einen zahlenmäßig starken Jahrgang ein. Derzeit liegen 332 Anmeldungen für die drei Bildungsstätten vor. Im vergangenen Schuljahr waren es noch 298 Jungen und Mädchen. Die meisten Erstwünsche verzeichnet dabei das Johann-Rist-Gymnasium (JRG) mit bislang 146 neuen Schülern – 15 mehr als im Vorjahr. Burkhard Springer vom Fachdienst Bildung der Stadt Wedel sieht aber keinen Zusammenhang mit der Rückkehr zu G9 am JRG. Es handle sich um normale Schwankungen in den Anmeldezahlen, heißt es aus dem Rathaus.

Quickborn Thomas Dänecke bleibt für weitere zwei Jahre an der Spitze der Senioren-Union (SU) in Quickborn und mit ihm nahezu der gesamte bisherige Vorstand. Einziger Neuzugang ist Sylvia Behrends, die als Schatzmeisterin dem aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Hans-Hermann Sumfleth nach folgte. Die große Zustimmung kam nicht überraschend. Offenbar macht der Vorstand alles richtig, denn die christdemokratische Vereinigung für die Generation 60+ wächst.

Hamburg Ein brennender Gemüselaster hat in Hamburg zu einer Vollsperrung und stundenlangen Behinderungen auf der A7 geführt. In Richtung Norden waren alle Fahrbahnen zwischen Hamburg-Waltershof und Othmarschen über Stunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstag gegen 10.40 Uhr im Elbtunnel Qualm aus der Motorhaube seines Fahrzeugs.

Schleswig-Holstein Das in einer Wohnung nahe der Flensburger Exe getötete 17-jährige Mädchen hat in der Vergangenheit bereits mindestens einmal die Polizei wegen Bedrohung um Hilfe gerufen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sie einen Notruf abgesetzt, dann aber bei der Befragung durch die Polizei auf eine Anzeige verzichtet habe, sagte die Leitende Oberstaatsanwaltin Ulrike Stahlmann-Liebelt am Donnerstag. Über den Zeitpunkt des Notrufs machte die Juristin keine Angaben.