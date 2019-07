Spielenachmittag mit dem DRK

von René Erdbrügger

29. Juli 2019, 10:59 Uhr

Pinneberg | Der Orts -Verein des Deutschen Roten Kreuz es (DRK) in Pinneberg lädt zum spielen ein. Am Freitag, 2. August, findet im DRK Treffpunkt, Berliner Straße 11, in Pinneberg ein bingoartiger Spielenachmittag mit tollen Gewinnen, gestiftet von vielen Pinneberger Unternehmen, statt. Gestartet wird der Nachmittag um 14.30 Uhr in gemütlicher Runde mit Kaffee und Wurzeltorte. Wer Lust hat mitzuspielen, meldet sich bei Gila Klein unter Telefon (0 41 01) 53 77 60 ab sofort an.