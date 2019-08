Spiel und Spaß für Kinder

von Elisabeth Meyer

21. August 2019, 13:49 Uhr

Barmstedt | Mädchen und Jungen zwischen drei und acht Jahren sind morgen Nachmittag im Haus der Gemeinschaft, Moltkestraße 2, zur Kinderinsel willkommen. Von 15 bis 16.30 Uhr können sie dort miteinander Lieder singen, spielen, basteln und Geschichten aus der Bibel hören. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche bietet die Kinderinsel an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat an.

> gemeinschaft-barmstedt.de