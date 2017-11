Abbruchaktion in Pinneberg : Spezialkran entfernt Unterkünfte des Jugendtreffs Komet

vergrößern 1 von 2 Foto: Ulf Marek 1 von 2

von Ulf Marek

erstellt am 09.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Pinneberg | Es war schon beeindruckend zu sehen, wie die insgesamt acht Container des Jugendtreffs Komet, An der Raa 3, in Pinneberg durch einen Spezialkran der Elmshorner Firma Kühl von ihrem langjährigen Standort entfernt wurden. Diese Abbrucharbeiten verursachten bei Saim „Kasi“ Cetinkaya, der die Einrichtung seit vielen Jahren leitet, nach eigener Aussage „ein lachendes und ein weinendes Auge“.

„Es ist nicht so, dass ich die Container hätte lieber behalten wollen – das nicht, auf gar keinen Fall. Aber seit damals, im Jahr 1998, als der Treff mit den Containern errichtet wurde, ist viel Zeit vergangen, die für mich auch eigene Geschichte bedeutet“, erklärt er. Einen Sprung in jene Tage, als der als Provisorium gedachte Jugendtreff mit Containern errichtet wurde, erlebten er und seine Mitarbeiter Olaf Bertow und Lars Lampa sowie Ratsherr Jürgen Jacob (CDU) nun während des Abbruchs durch die Entdeckung der Zeitkapsel, die damals beim ersten Spatenstich unter dem Jugendtreff versenkt wurde. Nach ihrer Öffnung hielt Cetinkaya, außer einer Ausgabe des Pinneberger Tageblatts vom Sonnabend, 28. März 1998, auch noch eine Urkunde der Stadt Pinneberg in Händen, auf der unter anderem zu lesen war: „Denen, die diese Urkunde nach vielen Jahren wieder in Händen halten werden, möchten wir sagen: Sprecht miteinander über Eure Ideen, sucht eine gemeinsame Lösung und macht Euch tatkräftig und mutig ans Werk. Es lohnt sich!“ Nahezu prophetisch möchte man meinen, wenn man sich nun die Ist-Situation vor Ort betrachtet.

Bereits in dieser Woche soll es mit den ersten Arbei-ten zur Errichtung des Komet-Neubaus losgehen, der immer mehr als „dringlich erforderlich“ wurde. „Es war einfach an der Zeit. Die Räumlichkeit in dem Container-Treff wurde einfach zu klein“, erklärt er. Vielfach war es – wenn die Jugendlichen sich wegen schlechter Witterung nicht in den Außenbereich, der insgesamt eine Fläche von etwa 3000 Quadratmeter inklusive eines kleinen Fußballfelds ausmacht, verteilen konnten – sehr eng und kalt. Erst vor kurzem habe es auch noch einen Wasserschaden gegeben.

Doch nachdem die Stadt Pinneberg grünes Licht für die Erneuerung des immer beliebter gewordenen Jugendtreffs im Süden der Kreisstadt gab – in der Regel halten sich dort etwa 35 Kinder und Jugendliche auf, in Spitzenzeiten sogar bis zu 75 – und auch die Finanzierung des Projekts Neubau gesi-chert war, wurden jetzt Fakten geschaffen, bei denen auch die Jugendlichen aktiv beteiligt waren. Unter anderem halfen sie beim Ausräumen der bisherigen Räumlichkeit und gaben Ideen für die Planung des Neubaus.

„Es ist ein Riesengewinn für uns und unsere Arbeit, wenn wir im nächsten Jahr Einweihung feiern können“, betont Cetinkaya. Allein was die Größe des geplanten einstöckigen Baus betrifft, sei man guter Dinge. „Wir vergrößern uns von bisher knapp 95 auf künftig etwa 200 Quadratmeter. Das ist einfach super“, so „Kasi“. Als Zieldatum werde momentan der 28. April angesteuert. „Aber das nur, wenn das Wetter mitspielt“, ergänzt er

Für die Zeit bis zur Neueröffnung wird der Komet-Betrieb für die Jugendlichen nicht eingestellt. Man nutzt erneut ein „Provisorium“. „Wir weichen zu einem großen Teil in die Räumlichkeiten der GuGS (Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg) aus, und sofern es das Wetter zulässt, gibt es weitere Aktivitäten auch auf dem Areal rund um die Baustelle – etwa Fußballspiele oder Grillaktionen“, so Cetinkaya.