Region Pinneberg in Kürze : +++ Sperrungen in Uetersen +++ Investor für Pinnau Center +++ SHMF in Schenefeld +++

Uetersen Der Rosenstadt droht ab Montag ein Verkehrschaos. Baustellenbedingt muss ein Teil der Straße Großer Wulfhagen für den Lkw- und Bus-Verkehr gesperrt werden. Auch Autofahrer müssen bis voraussichtlich 4. August größere Umwege in Kauf nehmen. Die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP), die zahlreiche Buslinien in Uetersen betreibt, hat einen umfangreichen Umleitungsfahrplan erarbeitet.

Pinneberg Das Pinnau Center in Pinneberg, Dingstätte, hat zwei neue Eigentümer: Es sind die Brüder Savas und Namik Ardic. Die Geschäftsleute, die in Kummerfeld einen Autohandel betreiben, wollen das Gebäude für etwa eine Millionen Euro umbauen lassen: Oben sollen 14 Mietwohnungen von einer Größe zwischen 70 bis 100 Quadratmetern sowie eine Arztpraxis und unten eine große Ladenfläche von 800 Quadratmetern entstehen. Außerdem bekommt das Gebäude eine neue Front mit bodentiefen Schaufenstern.

Schenefeld Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) waren das Signum Saxophonquartett und der litauische Akkordeonspielder Martynas zu Gast im Schenefelder Forum. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeisterin Christina Küchenhof eroberten die vier Saxophonisten mit Charme und Talent die Herzen der Zuschauer. Später begeisterten sie das Publikum zusammen mit Martynas, in dem sie verschiedenste Genres kombinierten. Im Anschluss gaben die Musiker noch eine Autogrammstunde.

Quickborn Die Stadt Quickborn schließt das Jahr 2015 mit einem Überschuss in Höhe von mehr als 946.000 Euro ab. Das Geld wird in die Ergebnisrücklage überführt, die die Höhe des Eigenkapitals der Stadt darstellt. Der Gesetzgeber verlangt von den Kommunen, dass die Ergebnisrücklage eine Höhe von mindestens zehn Prozent der allgemeinen Rücklage aufweisen muss. In Quickborn liegt der Wert aktuell bei knapp elf Prozent.

Barmstedt Der erste Anhörungstermin im Beweissicherungsverfahren wegen der Schäden an der Barmstedter Sporthalle an der Schulstraße steht fest: „Es wird der 13. Dezember sein“, teilte Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) während der jüngsten Stadtvertretersitzung mit. Insgesamt müssten 16 Beteiligte „unter einen Hut gebracht werden“. Wie berichtet, soll das Verfahren klären, wer für die Schäden – in deren Folge die Sporthalle ab Sommer 2013 monatelang gesperrt werden musste – verantwortlich ist. Das Verfahren dauert bereits mehr als drei Jahre.

Hamburg Der Staat hat zum G20-Gipfel in Hamburg eingeladen, also muss der Staat auch für die entstandenen Krawallschäden geradestehen: So jedenfalls sieht es die Hamburger Handelskammer und fordert einen millionenschweren Entschädigungsfonds mit einem Rechtsanspruch für G20-Opfer. „Wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen“, befand Kammer-Präses Tobias Bergmann am Donnerstag. Der von Hamburg und dem Bund angekündigte gemeinsame Härtefallfonds reiche längst nicht aus, weil er als „Gnadenakt“ angelegt sei und damit vermutlich nicht alle Betroffenen entschädigen werde.

Schleswig-Holstein Der Landtag in Kiel hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch teilweise aufgehoben. Dafür stimmten am Donnerstag CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW; die AfD enthielt sich. Die Aufhebung der Immunität wurde auf die Beschlagnahmung elektronischer Geräte beschränkt. Es soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um einen mehrere Monate zurückliegenden Facebook-Eintrag gehen, in dem die Antifa mit der SA gleichgesetzt worden sei. Dafür sei Schnurrbusch als AfD-Pressesprecher presserechtlich verantwortlich gewesen. Die Aufhebung der Immunität hatte die Kieler Staatsanwaltschaft beantragt, die am Donnerstag auch im Landtag präsent war. Vor der Landtagsentscheidung hatte sich ebenfalls bei Enthaltung der AfD der Innen- und Rechtsausschuss für die dann im Plenum beschlossene Maßnahme ausgesprochen. Der Vorgang wirbelte am Nachmittag den Tagungsablauf im Landtag durcheinander.

erstellt am 21.Jul.2017 | 06:00 Uhr