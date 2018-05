Region in Kürze : +++ Sperrmüll-Problem in Elmshorn +++ Sportwoche in Hemdingen +++ Volksbank Pinneberg-Elmshorn zieht positive Bilanz +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

24. Mai 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Möbel, die sich wochenlang an den Straßenecken türmen, stundenlanges Schlangestehen am Recyclinghof und Abholzeiten bis zu sieben Wochen – die Sperrmüllentsorgung ist ein Problem. Und zwar nicht nur in Elmshorn, sondern kreisweit. Das erklärte Bürgermeister Volker Hatje jetzt im Hauptausschuss, nachdem Monika Czemper (SPD) von ihrem ganz persönlichen Fall berichtet hatte. „Ich hatte vor sieben Wochen per Postkarte die Sperrmüll-Abholung angemeldet. Als ich nach vier Wochen nichts gehört hatte, rief ich bei der Gesellschaft für Abfallwirtschaft (Gab) an“, erklärte Czemper. Dort habe man ihr mitgeteilt, die GAB sei mit der Abfuhr des Sperrmülls überfordert. Erst sieben Wochen nach der Anmeldung fand die Abholung statt. Andere Politiker berichteten von ähnlichen Problemen.

Hemdingen In der Hemdinger Grundschule dreht sich in dieser Woche vieles um den Sport: Während der derzeit laufenden Projektwoche bietet der TuS Hemdingen-Bilsen eine Fußballschule an. Beim Barmstedter MTV (BMTV) beschäftigen sich die Schüler mit dem Tischtennisspielen, während Vertreter des TuS Holstein Quickborn einigen Kindern den Handball-Sport näherbringen. Parallel dazu geht es auf den Tennisplätzen des TuS Hemdingen-Bilsen um die gelben Filzbälle. Insgesamt 13 Projekte werden den Hemdinger Schülern laut Schulleiterin Regina Knösel während der aktuellen Projektwoche angeboten. Ihre Ergebnisse präsentieren sie während Vorführungen und Ausstellungen am Freitag.

Pinneberg/Elmshorn Die Bilanzsumme der Volksbank Pinneberg-Elmshorn ist erneut gestiegen und beträgt zum Jahresende 2,1 Milliarden Euro. Der Zuwachs resultiert aus dem anhaltenden, zweistelligen Wachstum im Kundenkreditgeschäft. Laut Mitteilung des Vorstands wurden in 2017 aus eigenen Mitteln über 350 Millionen Euro an Darlehen vergeben, die sowohl in private Bauvorhaben als auch in die heimische Wirtschaft investiert wurden.

Pinneberg Absperrband und ein Zettel: „Dieser Durchgang ist bis auf Weiteres gesperrt“ – seit Freitag ist das historische Bahnhofsgebäude am Pinneberger Bahnhof dicht. Und damit auch wirklich jeder die Nachricht versteht, wurden zusätzlich noch ein paar Absperrungen aufgebaut. Ein Leser fragte sich, was das soll, und drückte kurzerhand den Knopf an einer Infosäule, um nachzuhaken. Er staunte nicht schlecht: Die Stimme am anderen Ende antwortete „Einsturzgefahr“, wie er shz.de berichtete. Am Dienstag bestätigte Stefan Krappa, stellvertretender Pinneberger Stadtsprecher, auf Nachfrage, dass die Deutsche Bahn (DB) bei einer Begehung wohl Probleme festgestellt hätte und zur Sicherheit das Gebäude gesperrt hat.

Wedel „Kunden und Mitarbeiter sind nach dem Bericht über die Planungen für eine Revitalisierung des Standorts am Morgen auf mich zugestürmt“, erinnert sich Lennart Jensen, Juniorchef des Edeka-Markts im Marienhof. Im Planungsausschuss hatte die Saller Group eine Planung für die Neugestaltung des Marienhofs vorgelegt. „Ich kann unsere Kunden und den Wedeler Norden beruhigen. Wir werden die Nahversorgung auch weiterhin sicherstellen“, sagt Jensen. „Ich kann mir das als Kaufmann gar nicht erlauben, einfach nichts zu machen.“

Uetersen Kennen Sie das Awo-Kleeblatt? So nennen sich die vier Ortsvereine der Arbeiterwohlfahrt, die in Uetersen, Tornesch, Moorrege und Heidgraben zu Hause sind. Diese vier Vereine laden einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Diesmal geht es nach Heidgraben. Am Sonntag, 3. Juni, gibt es am Markttreff an der Bürgermeister-Tesch-Straße ein Familienfest, bei dem insbesondere an den Nachwuchs gedacht wird. Der nämlich darf rauf aufs Bungee-Trampolin oder sich im Torwandschießen üben. Auch ein Schminkstand wird aufgebaut. Das kostenlose Kinderprogramm wird vom Awo-Landesverband gefördert.

Hamburg Als der Schotte Liam Colgan im Februar während eines Junggesellenabschieds auf der Reeperbahn verschwindet, beteiligen sich viele an der Suche. Gut zwei Monate später dann die traurige Gewissheit: Bei einer in der Elbe gefundenen Leiche handelt es sich um den 29-Jährigen. Jetzt steht die Todesursache fest: „Der Verstorbene ist mutmaßlich ertrunken“, erklärt die Hamburger Oberstaatsanwältin Nana Frombach auf Nachfrage von shz.de.

Schleswig-Holstein Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und noch schlimmer: Jetzt kommt auch noch eine Anzeige. Nachdem zwei Mädchen auf sogenannten Hoverboards im Bereich der Strandallee in Fehmarn von Polizisten gestoppt wurden, warnt die Polizeidirektion Lübeck vor dem Einsatz von alternativen Elektrofahrzeugen wie „Hoverboards“, „One-Wheels“ und „Mini-Segways“. Die beiden Kinder fuhren laut Polizei im öffentlichen Verkehrsraum. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, da sie nicht im Besitz der für „Hoverboards“ erforderlichen Führerscheinklasse B sind.