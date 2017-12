Region Pinneberg in Kürze : +++ Spendenaktion Brot für die Welt startet in Elmshorn +++ Brandserie in Barmstedt +++ Kirchweihe in Hasloh +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Uthoff 1 von 1

von shz.de

erstellt am 04.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn Propst Thomas Bergemann fasste die beiden Themen des Gottesdienstes pointiert zusammen: „Es fehlt an Wasser dort und an Anstand hier.“ Das Wasser fehlt weltweit rund 850 Millionen Menschen. Dieses Thema steht im Mittelpunkt der 59. Aktion des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Die Aktion „Wasser für alle!“ wurde für Schleswig-Holstein gestern in Elmshorn mit einem Gottesdienst samt Bischof und Ministerpräsident, Kreispräsident, Bürgermeister und Bürgervorsteher gestartet.

Barmstedt Sieben Feuer innerhalb einer Woche – in Barmstedt ermittelt die Polizei derzeit wegen einer Brandserie. Nachdem die Feuerwehr bereits am Wochenende 25./26. November zwei Containerbrände löschen musste, mussten die Brandbekämpfer in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag zu fünf kleineren Feuern ausrücken. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Stationsleiter Sascha Schmidt bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter Telefon (04123) 684080 zu melden.

Hasloh Mit einem Festgottesdienst ist die neue evangelische Kirche in Hasloh eingeweiht worden. Das neue Haus sei „kein Vereinsheim“, in das nur Mitglieder Zutritt hätten, sagte Bischöfin Kirsten Fehrs in ihrer Predigt. Das bisherige, 47 Jahre alte Gemeindezentrum war baufällig und eine Sanierung der Gemeinde zu teuer. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf 530.000 Euro. Die Hasloher Kirche ist der zweite Neubau im Kreis Pinneberg innerhalb weniger Jahre. 2014 war die Osterkirche in Klein-Offenseth-Sparrieshoop eingeweiht worden.

Tornesch Bislang verfügte nur der Rellinger Schützenverein über einen Schießstand mit elektronischer Trefferaufnahme. Jetzt haben die Tornescher Schützen nachgezogen. Nach sechsmonatiger Planungs- und zweimonatiger Umbauphase konnte der neue Luftgewehrstand am Wochenende eingeweiht werden. Vorsitzender Udo Schöttler dankte allen, die diesen 40.000 Euro teuren Umbau tatkräftig und finanziell begleitet haben. Die ersten Schüsse auf die neuen Scheiben gaben Bürgermeister Roland Krügel und Ehrenvorsitzender Erich Eggers ab.

Wedel Mehrere tausend Besucher haben am vergangenen Wochenende den Weihnachtsmarkt rund um den Roland in Wedel besucht. Eröffnet wurde das Traditionsfest von Kaufleute-Vorstandschef Daniel Frigoni und Bürgermeister Niels Schmidt. Der Chor der Altstadt-Schule sang unter der Leitung von Musiklehrerin Ulrike Abermeth. Im Stadtmuseum konnten sich Interessierte über die Kunst des Klöppelns bei Heide Müller informieren.

Pinneberg Während ihrer Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder der Pinneberger SPD den Landtagsabgeordneten Kai Vogel als Parteichef einstimmig wiedergewählt. Der 49-Jährige führt die Sozialdemokraten bereits seit vier Jahren. Unterstützt wird er von Piotr Schulsinger, Frederik Lemke, Linja Voges, Gabriela Matthies, Lennart Feix und Jannik Thiel. „Wir sind in Pinneberg zukunftsfähig aufgestellt“, sagte er. Ziel von Vogels Vorstand ist nun die Vorbereitung des Kommunalwahlkampfes 2018.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein ist das Personal bei der Bundespolizei so knapp, dass mehrere Reviere nicht mehr durchgehend besetzt werden können. In den vergangenen zwölf Monaten war das in Bredstedt, Lübeck und Puttgarden der Fall, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schlägt Alarm. „Teilweise werden schon bahnpolizeiliche Aufgaben zurückgestellt, um grenzpolizeiliche Einreisekontrollen wie vorgeschrieben leisten zu können“, sagt Erika Krause-Schöne, Vizevorsitzende der Direktionsgruppe Küste bei der GdP.