Spenden trotz Corona-Krise: Keine Termine abgesagt

Avatar_shz von Tobias Thieme

24. März 2020, 14:24 Uhr

Pinneberg | Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist in Hamburg und Schleswig-Holstein zuletzt deutlich gestiegen. Im Kreis Pinneberg mussten bisher keine Spendetermine wegen der Corona-Krise abgesagt werden, wie Susanne von Rabenau, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, sagte. „Es ist wirklich beeindruckend. Die Resonanz auf unsere Spendeaktionen ist groß. Bei einigen Terminen doppelt so groß wie üblich“, sagte von Rabenau.

Fraglich ist aber, wie lange das noch so weitergeht. „Manchmal ist es in den angestammten Räumen nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. Deswegen werden wir in Zukunft auch Termine absagen müssen.“ So müssten etwa die Liegen, die sonst manchmal einem Ehebett ähnlich sehr nah beieinanderstehen, anders platziert werden. In Kiel und Neumünster organisiert das Rote Kreuz zentrale Spendenaktionen. Für den Kreis Pinneberg gibt es das bisher noch nicht. „Aber wir suchen nach geeigneten Räumen, um das auch dort anbieten zu können“, sagt von Rabenau.

Die große Resonanz ist für das DRK wichtig, denn einige Präparate können eingelagert werden. So halten sich rote Blutkörperchen 42 Tage, Plasma kann eingefroren zwei Jahre überdauern. Blutplättchen halten dagegen nur vier Tage.

Bereits jetzt gelten strengere Regeln. Spender werden gebeten, online einen Termin auszumachen. Wer keinen Termin hat, wird zwar nicht abgewiesen, muss aber möglicherweise draußen warten. Es gibt Einlasskontrollen mit Körpertemperaturmessungen am Eingang. Wer eine Temperatur von mehr als 37,5 Grad hat, darf nicht spenden. Auch wer Erkältungssymptome hat, wird nicht hereingelassen. Die Helfer tragen Schutzausrüstung. Es steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit.

Tabu ist auch das Klönen bei Kaffee und Kuchen in lockerer Runde. Ein Imbiss wird in Zukunft nur noch in Beuteln abgegeben. Ständig aktualisierte Termine gibt es im Internet.

www.blutspende-nordost.de