Umzug von Rellingen nach Pinneberg : Spenden-Konzert in Christuskirche

von Dietmar Vogel

erstellt am 22.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Pinneberg | Seit etwa 20 Jahren gastieren die Sänger des Gospel-Ensembles in der Rellinger Kirche, um für Stimmung und eine dicke Spendentüte für Amnesty International (ai) und Verfolgte zu sorgen. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Weil in der Barockkirche an der Hauptstraße zurzeit die Baugerüste die Besucherreihen versperren, muss das Ensemble unter der Leitung von Rellingens Kantor Oliver Schmidt für das Benefizkonzert in die Kreisstadt Pinneberg ausweichen. Am Sonnabend, 25. November, präsentiert der Gospeltrain ab 19 Uhr ein vielseitiges Programm.

Mit „I will sing with the spirit“ ist das Konzert umschrieben. Als besonderes Bonbon gibt es laut Schmidt am Sonnabend instrumentale Unterstützung mit Schlagzeug und Bass. Das Programm ist seit langem fix: Zu hören sind laut Dirigent Schmidt und Helmut Aulich, Sänger und Gospeltrain-Gründungsmitglied, „neue europäische Gospels sowie Traditionals von drei Kontinenten“.

Im Jubiläumsjahr des Wittenberger Thesenanschlags dürfen selbstverständlich Lutherlieder nicht fehlen, die auch als Gospels gut klingen. Einen Höhepunkt des Abends verrät Schmidt bereits jetzt: „Aus ‚Ein feste Burg‘ wird ‚A mighty fortress‘“.

Der Eintritt ist frei. Sämtliche Spenden des Abends fließen in die Arbeit von Amnesty International. In diesem Jahr konzentrieren sich die Menschenrechtler besonders auf zwei Verfolgte: Laut Edgar Schachtrupp will amnesty international die Aufmerksamkeit auf Clovis Razafimalala lenken. „Er setzt sich in Madagaskar für den Schutz des Regenwaldes ein.

Um sein Engagement zu stoppen, wurde der Umweltschützer unter erfundenen Vorwürfen angeklagt und verurteilt. “ In China vertritt die Rechtsanwältin Ni Yulan aus ihren Häusern vertriebene Menschen. Sie wurde aufgrund ihres Engagements selbst Opfer von Gewalt und Zwangsräumung. ai fordert: „Drangsalierung von Ni Yulan stoppen!“

„Leider ist die Arbeit von ai wichtig und unentbehrlich“, betont Schachtrupp. In zahlreichen Krisengebieten der Welt sei Willkür an die Stelle des Rechtsstaats, Gewalt an die Stelle des Dialogs getreten, würden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder religiösen Überzeugung eingesperrt und entrechtet. Schachtrupp: „Ihnen gibt Amnesty eine Stimme und setzt sich für ihre Befreiung und Rehabilitation ein.“