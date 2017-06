Region Pinneberg in Kürze : +++ Spende in Uetersen +++ Hilfe für Kita in Pinneberg +++ Streit in Hasloh +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen Im Sozialkaufhaus an der Finkenbrook ist 2016 ein Adventsbasar zugunsten der „Uetersener Tafel“ ausgerichtet worden. 486,84 Euro kamen zusammen. Die Geldübergabe verzögerte sich − bis jetzt. 151 Tage waren seither vergangen. Für jeden Tag der verzögerten Übergabe spendierte der Sozialkaufhausträger, die Awo Bildung und Arbeit, einen zusätzlichen Euro, sodass nun 637,84 Euro übergeben werden konnten.

Pinneberg Zunächst war ein Aufatmen der Eltern und Erzieher zu vernehmen. Die Stadt gibt die 40.000 Euro für Akutschäden an und in der Kita Ostermannweg in Pinneberg frei. Das verkündete der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus während der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch, der etwa 20 Eltern und Erzieher beiwohnten. Das Geld ist notwendig, um den Betrieb im kommenden Jahr aufrechtzuerhalten. Doch der Träger, das Kita-Werk Pinneberg, zögert.

Hasloh Im Streit um die Trägerschaft der Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen stand den Verhandlungen eine Forderung des Amtes Pinnau an die Gemeinden Hasloh und Bönningstedt im Weg: Die Abrechnung nach Erstellung der Jahresabschlüsse des Amtes der Jahre 2009 bis 2012 hatte Nachforderungen in sechsstelliger Höhe nach sich gezogen. Nach Bönningstedt stimmte vorgestern auch der Hasloher Gemeinderat der Zahlung zu.

Wedel Der Förderverein Krankenhaus Wedel hat Mittwochabend seine Auflösung beschlossen. Bereits vor einem Jahr hatten Vorsitzender Dieter Napiwotzki und Schatzmeister Eckhard Bannas ihre Positionen abgeben wollen. Trotz mehrerer Aufrufe hatten sich bis zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch jedoch keine Kandidaten für die Nachfolge gefunden. Letztes großes Projekt des 1994 gegründeten Vereins war die Gestaltung des Patientengartens.

Kreis Pinneberg 35 Liter Milch gibt eine Kuh durchschnittlich pro Tag. Die Kühe auf dem Foto sind die Trockensteher eines Bauers in Borstel-Hohenraden. Als Trockensteher werden die Tiere bezeichnet, die sich in der Phase zwischen Melken und Geburt eines Kälbchens befinden. Gestern wurde der Tag der Milch begangen. Dieser wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband ins Leben gerufen.

Elmshorn Der Mann schubste das Mädchen von ihrem Fahrrad, berührte sie anschließend unsittlich an mehreren Körperteilen. In Elmshorn wurde eine 14 Jahre alte Schülerin sexuell attackiert. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag, 29. Mai. Das Mädchen war um 10 Uhr im Schülerwald an der Hainholzer Schulstraße unterwegs. Der Täter flüchtete, als Stimmen in der Nähe zu hören waren. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, klein, hat einen dicken Bauch, eine große, spitze Nase und kurze, lockige, schwarze Haare. Er trug eine Jeans, ein T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und schwarze Nike-Sportschuhe. Er soll Arabisch und Deutsch gesprochen haben. Hinweise an Telefon (04121) 8030.

Hamburg Das Kohlekraftwerk Moorburg darf bis auf weiteres kein Wasser mehr aus der Elbe für die Durchlaufkühlung entnehmen. Hamburgs Umweltbehörde habe die Entnahme zur Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und in Abstimmung mit dem Bund gestoppt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Damit dürfe das Kraftwerk ab sofort nur über eine Kreislaufkühlung per Kühlturm betrieben werden.

Schleswig-Holstein CDU, Grüne und FDP haben das nächste Etappenziel für ein gemeinsames „Jamaika“-Bündnis in Schleswig-Holstein erreicht. In knapp dreistündigen Verhandlungen im Kieler Landeshaus räumten die Parteien in großer Runde am Donnerstag letzte Stolpersteine in Finanzfragen aus dem Weg. Ihr gemeinsamer Haushaltskurs steht. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Verhandlungsführer anschließend.