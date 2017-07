Region Pinneberg in Kürze : +++ Spende für den Glücksgriff +++ Open-Air-Kino in Pinneberg +++ Ab Montag: Neue Sperrungen der A7-Zufahrten +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schenefeld Der „Glücksgriff“ Schenefeld hat einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro von der Hamburger Volksbank entgegen genommen. Im Rahmen des VR-Gewinnsparens hat jede Filiale in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die Möglichkeit, ein gemeinnütziges Projekt in der Region auszuwählen, welches sie finanziell unterstützen möchten. Ingrid Pöhland, „Glücksgriff“-Chefin, zeigte sich begeistert. Der Glücksgriff verkauft Waren günstig weiter und unterstützt mit Spenden soziale Projekte, die Jugendarbeit und Integration in Schenefeld.

Pinneberg Cineasten kommen beim Open-Air-Kino in Pinneberg wieder auf ihre Kosten. Zum neunten Mal lädt das Stadtmarketing zum Freilichtkino auf dem Drosteiplatz ein. Vom 24. bis zum 26. August sind bei freiem Eintritt drei Kino-Highlights auf einer großen Leinwand zu sehen: „Birnenkuchen mit Lavendel“, „Frühstück bei Monsieur Henri“ und „Einmal bitte alles“ sind charmante Komödien für die ganze Familie. Los geht es immer um 21 Uhr. Vorab gibt es jeweils einen Kurzfilm. Der Eintritt ist frei.

Quickborn In den kommenden Wochen müssen sich Autofahrer auf Behinderungen an der Autobahn-Anschlussstelle Quickborn einstellen. Weil dort die Fahrbahnen grundlegend saniert werden, wird zunächst die Ausfahrt aus Richtung Norden (Kiel) voll gesperrt. Autofahrer sollten über die Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg oder Kaltenkirchen ausweichen. Mitte August trifft es die Zufahrt in Richtung Hamburg. Der Verkehr wird teilweise über die dann fertig gestellte Ausfahrt geführt, was zur Folge hat, dass Autofahrer die Autobahn nicht mehr über die Pascalstraße erreichen können.

Uetersen Ein weiteres Bauvorhaben in der Rosenstadt befindet sich in der Warteschleife. Das geplante Hochhaus an der Jahnstraße mit sieben Etagen war Beratungsgegenstand während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen. Nach längerer Debatte einigten sich die Ausschussmitgliedert darauf, das Vorhaben noch einmal zurück in die Frakjionen zu verweisen. Es gibt Bedenken einer Behörde wegen der vom benachbarten Sportplatz ausgehenden Geräuschemissionen. Jetzt soll mit den Sportvereinen über das Nutzungsverhalten gesprochen werden.

Wedel Die Passanten staunten gestern nicht schlecht über das besondere Spalier vor dem Wedeler Rathaus. Fast 20 Pferde vom Haidbrookhof warteten mit ihren Reitern auf das Brautpaar. Für Sophie Schneider und Marcel Karpowski – seit gestern ebenfalls Schneider – startete der Weg ins Eheleben auf einer Geländekutsche, die von Reinhard Prange und seiner Tochter Farina gesteuert wurde. Die ersten Gratulanten waren die Erstklässler der Moorwegschule und einige der Reitschüler, die bei Sophie Schneider lernen.

Hamburg Allergologen würden wahrscheinlich abraten: Für Empfindliche ist das neue vegane Katzencafé in Hamburg eine haarige Angelegenheit. Es soll am Freitag eröffnet werden. „Miau und herzlich willkommen.“ So flötet es dem Besucher schon entgegen - noch bevor er den „Katzentempel“ im Stadtteil Eimsbüttel überhaupt betreten hat. Auf der Internetseite prangt ein Foto von Inhaberin Rilana Rentsch. Sie sitzt mit einem Tablet vor einer Tasse Kaffee. Eine braunweiß gefleckte Katze schleicht über den Tisch und reckt ihren Schwanz in die Höhe.

Schleswig-Holstein Am Freitagnachmittag ist es auf der B404 im Kreis Stormarn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren bei dem Zusammenstoß um 15.20 Uhr zwei Pkw und ein Lkw beteiligt. Die Bundesstraße wurde zwischen den Anschlussstellen Sprenge und Grönwohld gesperrt.

von shz.de

erstellt am 29.Jul.2017 | 06:00 Uhr