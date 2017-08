Pinnebergs ungewöhnliche Ansicht : Spektakuläre Fotos aus Pinneberg gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Pinneberg | Pinneberg ist eine spannende Stadt. Sie floriert, wächst und wird immer beliebter – nicht nur bei Hamburgern, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Pinneberg ist nicht wie andere Städte erst vor Jahrzehnten aus dem Boden gestampft worden. Die Kreisstadt hat eine lange Geschichte als grünes Ausflugsziel für gestresste Hanseaten. Die schmucke Drostei bildet das Herzstück Pinnebergs – mit dem großzügigen Vorplatz, der bei Festen regelmäßig viele Besucher anzieht.

Fest etabliert in Pinneberg ist auch eine aktive Hobby-Fotografenszene, die sich zwischen Pinnau und Fahlt auf die Suche nach dem perfekten Bild begibt. Motive gibt es reichlich: Die Sandhügel in Eggerstedt, die davon zeugen, dass hier ein neuer Stadtteil entsteht. Oder die vielen Grünflächen, die in mehreren Stadtteilen zu finden sind. Interessante, neue Architektur findet sich in der City – beispielsweise der neugebaute Komplex mit Parkhaus an der Friedrich-Ebert-Straße. In unserer Serie „Ungewöhnliche Perspektiven“ sind die Pinneberger gefragt, mit einem besonderen Blickwinkel auf ihre Heimatstadt zu blicken. Egal ob Menschen, Tiere, Landschaften, Häuser oder Details: Was zählt, ist lediglich eine ungewöhnliche Perspektive. Die schönsten Fotos werden in unserer Zeitung veröffentlicht. Schicken Sie uns Ihre Fotos mit Beschreibung des Motivs, eventuell der Idee für das Foto und Ihren Kontaktdaten per E-Mail an redaktion@a-beig.de oder per Facebook. Wir freuen uns auf Post.

von Tanja Plock

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:00 Uhr