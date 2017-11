Region Pinneberg in Kürze : +++ Speicherstadt mit Renovierungsbedarf +++ Verkehrsverstoß in Elmshorn +++ „Utloopmodell“ in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Rege Hamburg 1 von 1

Hamburg Die Speicherstadt ist Hamburgs Perle: Weltkultur-Erbe, touristisches Schmuckstück, Symbol des Aufstiegs zum Welthafen. Doch an dem gut 100 Jahre alten Backsteinensemble nagt der Zahn der Zeit. Aktuell gibt es Sorgen vor allem um den Zustand der Kaimauern, auf deren Fundamenten die Speicherhäuser ruhen. Im Mauerwerk an der Wasserkante gebe es Risse und andere großflächige Schäden, heißt es bei der städtischen Realisierungsgesellschaft Rege. Wesentliche Ursache sei der höhere Wasserdruck infolge des sich ständig verändernden Tidehubs. Die Behörden sehen sich zum Handeln veranlasst, eine Projektgruppe sucht seit einem Jahr nach Lösungen für das Problem.

Elmshorn Ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei – für eine Radfahrerin: Die Beamten der Bundespolizei konnten wohl selbst kaum glauben, was sie da am vergangenen Freitag erleben mussten. Eine 24 Jahre alte Frau missachtete in der Nähe der Elmshorner Wrangelpromenade bei einem Bahnübergang die geschlossenen Schranken und das Rotlicht. Die Frau fuhr auf ihrem Rad kurz nachdem ein Zug die Stelle passiert hatte über die Gleise – dabei telefonierte sie mit einem Handy. Nur wenig später passierte der nächste Zug diese Stelle. Die Polizei konnte die Frau erst nach 300 Metern stoppen. Sie gab an, weder die Züge noch die Polizisten bemerkt zu haben.

Pinneberg „Utloopmodell“ heißt das neue Stück der Waldenauer Speeldeel, das am Wochenende Premiere feierte. Darin kämpfen Ruth und Felix um ihre junge Liebe sowie gegen fiese Mitbewohner, Klatsch und Tratsch. Ihnen gegenüber steht das alte, streitende Ehepaar Heini und Ottilie. Ob die Ehe ein Auslaufmodell ist? Die Speeldeel, die mit dem Stück ihr 70-jähriges Bestehen feiert, ist es nicht: Die Premiere war ausverkauft.

Schenefeld Ihr Beruf ist ihre Berufung: Seit einem Monat ist Rinja Müller Pastorin der Stephanskirchengemeinde in Schenefeld. Mit viel Fingerspitzengefühl hat sie die Leitung übernommen. Anregungen und Wünsche der Gemeindeglieder hat sie gesammelt und sieht Potenzial dafür, einiges umzusetzen. Über ihren Werdegang und ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke in der neuen Gemeinde und über ihre Pläne sprach sie mit shz.de.

Uetersen Das große Punschvergnügen in der Uetersener Innenstadt hat begonnen. „Advent in der Fußgängerzone“ heißt dieses Marktgeschehen, das noch bis zum 7. Januar 2018, bis zum Ende der Weihnachtszeit also, für eine stimmungsvolle Begleitung sorgen möchte. Das beliebte Heißgetränk der kalten Jahreszeit wird komplettiert von einem Bratwurststand, einer Imbissbude, der beliebten Kindereisenbahn, dem Schmalzkuchenbäcker und einer Kranzbinderei, die unter anderem Grabgestecke im Angebot hat.

Quickborn Mit annähernd 700 Läufern war das Teilnehmerfeld des 40. Quickborn Run größer als jemals zuvor. Dabei waren es vor allem die Schülerstaffeln, die mit ihren Leistungen überzeugen konnten. Den Gesamtsieg über die 25-Kilometer-Strecke sicherte sich am Ende Luigi Babusci. Sieger über die zehn Kilometer lange Strecke wurde Peter Seidel. Von sich reden machte außerdem der aus Schweden angereiste Peter Karlson.

Schleswig-Holstein Am vergangenen Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Mann ein Kind in Halstenbek vom Fahrrad gestoßen und den Jungen dadurch an der Schulter verletzt. Am späten Nachmittag des 16. November fuhr der 13-jährige Junge etwa um 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße „Am Bahnhof“ in Halstenbek. Als er dort im Dunkeln einen fremden Mann passierte, stieß dieser das Kind plötzlich vom Fahrrad. Beim Sturz auf den Boden verletzte sich der Junge leicht an seiner Schulter. Der Mann ging danach in Richtung Hamburg davon, während der Fahrradfahrer nach Hause fuhr und anschließend mit seinem Vater die Polizei aufsuchte. Den Unbekannten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Junge beschrieb den fremden Mann als etwa 60-65 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Der Unbekannte hatte weißes, relativ volles Haar mit Geheimratsecken und einen leichten grau-weißen Kinnbart. Zur Tatzeit trug der Mann einen Pullover mit Kapuze und eine Jacke.