Speeldeel begeistert ihre Zuschauer

von Christian Brameshuber

erstellt am 19.Nov.2017 | 13:04 Uhr

Zweimal im Jahr gastiert die Elmshorner Speeldeel auf Einladung des örtlichen Seniorenkreises in Brande-Hörnerkirchen. Und fast immer ist der Saal in der Gaststätte an der Rosentwiete in Brande-Hörnerkirchen rappelvoll. Nicht anders war es auch vor Kurzem, als gut 100 Theaterfreunde vorbei schauten. Vorweg hatten 74 Gäste noch ein deftiges Grünkohlmahl genossen. „Es war sehr lecker“, versicherte Seniorenkreis-„Macherin“ Heike Jensen. Einziger Unterschied zu den bisherigen Gastspielen der Speeldeel: Die „Tankstelle“ heißt – nachdem sie vor Kurzem verkauft wurde – nun „Landhaus Mehrens“.

Gezeigt wurde das aktuelle Stück der Elmshorner Speeldeel mit dem Titel „Meister Anecker“. In der Komödie von Autor August Lähn verdächtigt Schuhmachermeister Franz Anecker (gespielt vom Hörnerkirchener Urgestein Reinhard Glantz) Bürgermeister Heinrich Wedekamp, es auf seine Ehefrau Lene abgesehen zu haben. In Wirklichkeit hat sich der Bürgermeister jedoch in Lenes Schwester Elsbe verguckt. Und so nimmt das Wirrwarr der Gefühle seinen Lauf.

Wer das Stück noch einmal sehen möchte, hat unter anderem am Freitag, 24. November, noch einmal die Gelegenheit dazu. Dann gastiert das Ensemble im Lutzhorner Gemeindezentrum, Grotenkamp 1. Karten gibt es für zehn Euro an den im Internet aufgeführten Vorverkaufsstellen.

Beim Seniorenkreis Hörnerkirchen/Osterhorn steht zum Jahresausklang noch die beliebte Weihnachtsfeier auf dem Programm. Am Dienstag, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr soll ein buntes Programm die Gäste im Landhaus unterhalten. Wer dabei sein möchte, zahlt zehn Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Ehepaar Jensen bis zum 8. Dezember unter der Telefonnummer (0 41 27) 2 28 entgegen.

>www.speeldeel.de