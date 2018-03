SPD will bezahlbaren Wohnraum

35 sozial geförderte Wohnungen an der Ecke Thesdorfer Weg/Richard-Köhn-Straße in Pinneberg gefordert

von René Erdbrügger

10. März 2018, 16:00 Uhr

Der eine oder andere mag von der Straße aus schon einen Blick auf die Notunterkünfte an der Ecke Thesdorfer Weg/Richard-Köhn-Straße geworfen haben. „Sie sind abgängig und selbst als Notunterkünfte nicht mehr geeignet“, sagt Gerhard Thomssen (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung. Zusammen mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden Angela Traboldt hat er zum Ortstermin eingeladen.

Anlass ist ein Antrag der SPD, über den im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag, 20. März, abgestimmt werden soll. Beginn im Rathaus ist um 18.30 Uhr. Findet er eine Mehrheit im Ausschuss, wird die Verwaltung beauftragt, eine Beschlussvorlage über die Bebauung und Veräußerung der beiden städtischen Flächen (Flurstücke 483 und 474) an der genannten Örtlichkeit zu erstellen. Ziel ist, dort im Rahmen der Festsetzung des Bebauungsplans 152 öffentlich geförderten Wohnungsbau zu errichten. Und das auf dem ersten und zweiten Förderweg.

Das Projekt soll an einen externen Vorhabenträger verkauft werden, der dort etwa 35 Wohneinheiten errichten soll, führen Thomssen und Traboldt aus. Den derzeitigen Bewohnern der Notunterkünfte soll von der Verwaltung ein bedarfsgerechter Ersatz angeboten werden.

„In Pinneberg fehlt es nach wie vor an bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnungen“, begründet Thomssen den Antrag der SPD-Fraktion. Thomssen und Traboldt weisen darauf hin, dass Pinneberg deutlich an Attraktivität gewonnen habe, besonders für Wohnungssuchende in der nördlichen Metropolregion. Zudem gebe es generell einen Strukturwandel. „Nachgefragt werden zunehmend bedarfsgerechte Wohnungen von älteren Bürgerinnen und Bürgern, gleichzeitig ist die Nachfrage von Einpersonenhaushalten nach geeignetem Wohnraum stark gestiegen“, so Thomssen.

Zu diesem Ergebnis kommt auch der Abschlussbericht „Kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose Kreis Pinneberg“, vom Büro Gertz Gutsche Rümenapp, auf den sich die SPD bezieht. Demnach müssen im Kreis Pinneberg bis zum Jahr 2030 etwa 8000 Wohnungen gebaut werden. Für Pinneberg hieße das den Bau von etwa 100 Wohnungen jährlich.

Die SPD trage dieser Entwicklung mit ihrer Politik Rechnung: Schaffung neuer, bedarfsgerechter Wohnungen, ein Mix aus frei finanzierten und einem bedarfsdeckenden Anteil bezahlbarer und öffentlich geförderter Wohnungen, so die Leitlinie der Sozialdemokraten.