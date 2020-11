SPD stellt Chefaufklärer

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Hamburger Cum-Ex-Affäre hat sich konstituiert

06. November 2020, 13:04 Uhr

Hamburg | Ausgerechnet ein Sozialdemokrat leitet in Hamburg den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Aufklärung der Cum-Ex-Affäre. Das Gremium, das Licht ins Dunkel um den millionenschweren Steuerverzicht zugunsten der Warburg Bank bringen soll, wählte gestern den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Mathias Petersen zum Vorsitzenden. Rot-Grün stimmte für den 65-Jährigen, die übrigen Ausschussmitglieder enthielten sich. Der Arbeitsstab soll in den nächsten 14 Tagen benannt werden und aus elf Mitgliedern plus Vorsitzendem bestehen.

Es sei „nicht schlau“, dass ein Vertreter der Senatsfraktionen den Vorsitz übernehme, kritisierte der Linke Norbert Hackbusch. Untersuchungsgegenstand sei schließlich das Verhalten führender SPD-Politiker.

CDU, Linke, AfD und FDP haben den Ausschuss eingesetzt, um einer mögliche Einflussnahme des SPD-geführten Senats auf die steuerliche Behandlung der Warburg Bank nachzugehen. Die Privatbank hatte für 2009 Steuern aus Cum-Ex-Geschäften in Höhe von 47 Millionen Euro nachzahlen sollen. Ende 2016 ließ das Finanzamt die Forderung jedoch verjähren. Im Jahr darauf verhinderte nur die Intervention des Bundesfinanzministeriums einen neuerlichen Steuerverzicht gegenüber dem Geldinstitut von 43 Millionen Euro.

Später war bekannt geworden, dass der damalige Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sich mehrfach mit Warburg-Chef Christian Olearius getroffen hatte. Im Visier steht zudem die Rolle des jetzigen Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD), in den fraglichen Jahren als Finanzsenator Vorgesetzter der handelnden Steuerbeamten. Senat und Finanzverwaltung weisen den Vorwurf der Einflussnahme entschieden zurück, nennen mit Verweis auf das Steuergeheimnis aber keine Einzelheiten. Auch Petersen hat im Vorfeld erklärt, er könne keinen Machtmissbrauch erkennen. Dennoch sicherte er in der Auftaktsitzung eine neutrale Amtsführung zu: „Niemand muss sich Sorgen machen.“ SPD-Obmann Milan Pein unterstrich den parlamentarischen Brauch, wonach sich die Fraktionen im Vorsitz von PUAs abwechselten. Den bisher letzten Untersuchungsausschuss zum Tod der dreijährigen Yagmur habe André Trepoll (CDU) geleitet. Die eigentliche Aufklärungsarbeit soll Anfang kommenden Jahres beginnen.