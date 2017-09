SPD präsentiert ihre Arbeitsschwerpunkte

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Neun Monate vor der Kommunalwahl hat sich die Ellerauer SPD neu positioniert. Ziel ist nicht zuletzt, mit dem neuen Vorsitzenden Lars Schmidt-von Koss einen Nachfolger für den amtierenden Bürgermeister Eckart Urban in Stellung zu bringen. Jetzt erläuterten die Sozialdemokraten ihre Themen.

Wie berichtet, hatten Eckart Urban (SPD) und Lars Schmidt-von Koss (SPD) noch vor der Sommerpause ihre Posten getauscht. Schmidt-von Koss rückte an die Spitze des Ortsvereins, Urban wurde Stellvertreter. Neben Paul Evers, seit 25 Jahren Schatzmeister des Ortsvereins, rückte Bernd Tietjens als Beisitzer neu in den Vorstand auf.

Im Gespräch mit unserer Zeitung bezeichnete Schmidt-von Koss den Ausbau der AKN-Strecke als „eines der wichtigsten und zukunftsorientiertesten Verkehrsprojekte in unserer Region“. Damit es zu einem Erfolg für die Region werden könne, sei es allerdings notwendig, die Bahnübergang-Situation zu entschärfen. „Das muss geändert werden, egal wie. Ob Tunnel oder ein Schwenk in der Straßenführung“, sagte er.

Auch die Entwicklung der Gemeinde bleibt für die Sozialdemokraten zentrales Thema. „Wir müssen uns bewusst werden, was Ellerau eigentlich genau will. Wachsen ja, aber im Rahmen. Es ist nicht Sinn der Sache, alles vollzubauen, wo man kann“, sagte Schmidt-von Koss. Mit Fraktionsvorsitzender Claudia Hansen ist er sich einig, dass es darum gehen müsse, vorausschauend und langfristig für die Zukunft zu planen. Dies schließe auch Investitionen in Kita und Schule mit ein. „Dass wir einen Haushalt haben und sparen müssen, ist klar. Dennoch müssen wir in Schule und Kitas investieren. An dieser Stelle darf nicht gespart werden“, sagte der Ortsvereins-Vorsitzende. Das Thema Flüchtlingsbetreuung habe sich in der vergangenen Zeit auch in Ellerau beruhigt. „Wir haben ein tolles Willkommensteam, und als Gemeinde haben wir alles gut hingekriegt“, lautete Schmidt-von Koss’ Fazit.

Neu ist auch die Homepage, die voraussichtlich Mitte Oktober vollkommen überarbeitet online gehen wird. „Wir möchten auch andere Mediengruppen abdecken und jüngere Wähler beispielsweise über Facebook ansprechen“, so Hansen. „Klare Kante“ verspricht der Vorstand außerdem im Umgang mit der AfD. „Sie haben in Ellerau nichts zu suchen. Ellerau ist friedlich und bunt“, sagte Schmidt-von Koss. Auch Urban sieht eine Gefahr in der rechtspopulistischen Partei : „Sie verbreiten Ängste, und das brauchen wir nicht.“

Wer den Ortsverein einmal kennenlernen möchte, hat am heutigen Freitag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Gelegenheit dazu. Dann können interessierte Bürger im Rahmen eines Sommerplauschs am Ellerauer Bürgerhaus, Højerweg 2, mit den Sozialdemokraten ins Gespräch kommen. „Wir möchten uns anhören, was die Leute bewegt. Die Fragen möchten wir so beantworten, dass am Ende jeder zufrieden nach Hause geht“, sagte Schmidt-von Koss. Er ist sich sicher: „Das politische Interesse in Ellerau ist da. Wir müssen es nur wecken.“