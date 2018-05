SPD fordert Lärmschutz

von René Erdbrügger

02. Mai 2018, 12:28 Uhr

„Lärm macht krank.“ Das sagt der Pinneberger SPD-Ratsherr Piotr Schulsinger. Anlass für seine Kritik ist der B-Plans 157 (Waldenau - Süd). Das dafür erstellte Lärmgutachten bestätige „gesundheitsgefährdende Verhältnisse“ an der und um die Landesstraße Schenefeld-Elmshorn, so Schulsinger. „Seit Jahren wiegeln die Behörden, Land und Stadt ab. Die Anwohner leiden und sind verzweifelt“, sagt er. Das sei an Zynismus kaum zu überbieten. Es ist eine Politik gegen und nicht für die Bürger. Schulsinger fordert die Verwaltung auf, endlich zu handeln - entweder selbst oder in Kooperation mit der Landesbehörde, so SPD-Ratsherr Schulsinger.