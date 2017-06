Region Pinneberg in Kürze : +++ SPD Elmshorn setzt auf E-Mobilität +++ Fluchtfahrräder in Quickborn +++ Unwetterschäden in Uetersen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze/dpa 1 von 1

Elmshorn Stärkung der E-Mobilität in Elmshorn: Dafür machen sich die Sozialdemokraten stark. Die Elmshorner Stadtwerke sollen ein Konzept erarbeiten, das weitere Ladestationen für Elektroautos und Elektrofahrräder enthält. Über einen entsprechenden Antrag wird die Politik am Montagabend, 26. Juni, im Stadtwerkeausschuss beraten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Konferenzraum der Stadtwerke, Westerstraße 50.

Quickborn Am 9. Juni stellte die Polizei in Quickborn zwei Fahrräder sicher, die auf der Flucht von Unbekannten gegen 3.30 Uhr in Höhe der Malchower Brücke zurückgelassen wurden. Nun sucht die Polizei die Eigentümer der Räder sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen oder möglichen Straftaten in diesem Zusammenhang geben können. Es handelt sich um ein silbernes Damenrad mit roten und blauen Streifen sowie um ein weißes Damenrad der Marke Raleigh. Hinweise an 04106-63000.

Uetersen Die Gewitterfronten, die am Donnerstag über den Kreis Pinneberg hinwegzog, hatten zu weiteren Einsätzen geführt. Gegen 18.45 Uhr stürzte ein Baum auf die Große Twiete, nachdem er von einer heftigen Windböe erfasst worden war. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks kein Fahrzeug auf der Straße. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und begann damit, den Baum zu zersägen. Parallel dazu wurde weiteren Wetterschäden in der Rosenstadt begegnet. Die Einsätze am Abend nahmen rund eine Stunde Zeit in Anspruch. Eine weitere Unwetterfront schwächte sich vor Erreichen des Kreises glücklicherweise ab.

Schenefeld Die Standgelder für die Beschicker des Schenefelder Wochenmarktes werden erhöht. Dem hat die Ratsversammlung jetzt zugestimmt. Es geht um eine Erhöhung von derzeit 0,55 Euro je Quadratmeter und einer Mindestgebühr von 5,60 Euro auf nun 0,65 Euro je Quadratmeter und eine Mindestgebühr von 6,50 Euro. Die Gebühren waren laut Verwaltung seit 20 Jahren nicht angehoben worden. Deshalb war eine erneute Verabschiedung der Satzung notwendig geworden.

Pinneberg Im Pinneberger Heideweg soll eine Blitzanlage installiert werden. Das teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) während der jüngsten Sitzung des Rats mit. Autos und Lkw würden zu schnell durch den Heideweg fahren, Anwohner hätten sich beschwert, so die Bürgermeisterin. Ratsherr Manfred Stache (Grüne & Unabhängige) wunderte sich: Dort führen nicht mehr als 30 Wagen pro Tag.

Barmstedt Nachdem der Tag ohne Sturmeinsätze verlaufen war, musste die Barmstedter Feuerwehr am Donnerstagabend doch noch ausrücken: Auf die Hellwieser Chaussee war ein Baum gestürzt. Um 19.19 Uhr fuhren acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen – darunter die Drehleiter – zur Einsatzstelle, zersägten den Baum und räumten die Straße frei. Gegen 20.40 Uhr waren sie wieder an der Wache.

Hamburg Im Streit um eine Krankenhaus-Reportage in der RTL-Reihe „Team Wallraff - Reporter undercover“ hat das Hamburger Landgericht der Klage einer Klinik des Helios-Konzerns stattgegeben. Die RTL Television GmbH und die Produktionsfirma InfoNetwork dürfen das mit versteckter Kamera in dem Krankenhaus aufgenommene Filmmaterial nicht erneut veröffentlichen oder verbreiten, sagte die Vorsitzende der Pressekammer, Simone Käfer, am Freitag in der Urteilsverkündung. Die RTL-Reihe mit Aushängeschild Günter Wallraff hat sich zum Ziel gesetzt, mit versteckter Kamera Missstände in Unternehmen oder anderen Einrichtungen offenzulegen.

Schleswig-Holstein Viele Autofahrer haben das Chaos gerade erst verdaut, das am Wochenende durch die Vollsperrung der Autobahn zwischen Schuby und Jagel in Richtung Süden entstanden war. Und nun droht auch schon das nächste Desaster mit der Bezeichnung „zweiter Bauabschnitt“: Von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr. Voraussetzung ist, dass das Wetter trocken bleibt. „Bis jetzt halten wir noch an den Planungen fest“, sagte Heiko Tessenow vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Flensburg gegenüber shz.de. Ob aber tatsächlich gebaut werden könne, werde letztendlich erst kurz vor Beginn entschieden. Sollte das nicht der Fall sein, kämen noch mehrere Wochenende als Alternative in Betracht, genaue Daten, konnte er aber noch nicht nennen. Wichtig sei, dass die Arbeiten vor der großen Sommerreisewelle abgeschlossen seien. „Am vergangenen Wochenende ist die neue Asphaltdecke etwa bis zum Parkplatz Hüsby gelegt worden, jetzt ist der zweite Abschnitt bis zur Abfahrt Jagel dran“, erklärte Heiko Tessenow für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Flensburg. Hat die Behörde aus dem Verkehrschaos gelernt, das am vergangenen Wochenende mit 20-Kilometer-Staus und Wartezeiten von mehr als fünf Stunden über die Autofahrer hereingebrochen war? Bereits wenige Stunden nach Einrichtung der Sperrung reichte der Stau in Richtung Norden bis über Tarp hinaus – und die Polizei alarmierte DRK, Johanniter, Feuerwehren und Rettungsdienst, um den gestrandeten Autofahrern und ihren Familien helfen zu können. „Das Ausmaß hat uns schon überrascht“, gestand Tessenow gestern. Was genau die Ursachen für das Verkehrschaos waren, wird derzeit genau untersucht. „Wir prüfen unter anderem die Protokolle der Polizei, um herauszufinden, an welchen Stellschrauben wird drehen können, damit die Sperrung am kommenden Wochenende glimpflicher verläuft“, sagte Tessenow. Die Ergebnisse der Beratungen und eventuelle Konsequenzen will der Landesbetrieb rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bekanntgeben. Ein Ansatzpunkt wäre eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, denn es war schon auffällig, dass gerade am Freitag und am Sonnabend viele Dänen in den Stau gerieten, die nicht über den Stau und die Umleitung informiert waren.

erstellt am 24.Jun.2017 | 06:00 Uhr