Koalitionsdebatte : SPD diskutiert über eine Große Koalition in Elmshorn

27.Nov.2017

Elmshorn | „Es ist besser, wenn eine Große Koalition kommt, weil die SPD jetzt Druck ausüben kann, damit sich im sozialen Bereich etwas tut. Für die SPD ist die Verhandlungsposition ganz gut“, findet Ursula Stender. „Neuwahlen würden der AfD Vorschub leisten“, befürchtet ihr Mann Erwin. Das Elmshorner Ehepaar wird seine Anregungen am Sonnabend an genau der richtigen Stelle los: Die beiden geben ihre Meinung einem Bundestagsabgeordneten mit nach Berlin.



„Wie soll es in Berlin weitergehen? GroKo, ja oder nein?“, steht auf dem Plakat neben dem runden Stehtisch in der Elmshorner Fußgängerzone. Darüber weist ein roter Sonnenschirm darauf hin, dass hier die SPD informiert. In der Umgebung des Tisches führen Elmshorner Genossen Gespräche, um Meinungen der Passanten einzufangen. Der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann, die Landtagsabgeordnete Beate Raudies und der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Hannes Birke – alle drei aus Elmshorn – sind bei ungemütlichem Wetter unterwegs. Sie staunen, wie engagiert die Elmshorner dabei sind: „Sie bleiben stehen und wollen ihre Meinung sagen“, freut sich Birke. „Es sind alle wirklich informiert, man kann gut reden.“ Fast jeder Angesprochene nimmt sich ein paar Minuten, um seinen Kommentar zur Lage in der Hauptstadt loszuwerden. Bei Birke sprechen sich die meisten für eine große Koalition aus. Nur ein paar Jüngere zeigten sich risikobereiter und konnten sich auch mit einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen anfreunden, resümiert der SPD-Kreispolitiker.

Christian Götzke aus Elmshorn präsentiert Ernst Dieter Rossmann eine andere Idee: Die SPD solle „ein linkes Bündnis schmieden“. Ihm ist zu viel von Wirtschaftswachstum und Neoliberalismus die Rede, obwohl das Thema der sozialen Gerechtigkeit „größer als jemals zuvor“ sei. „Dass die Arm-Reich-Schere nicht weiter auseinanderklafft“, das ist auch Ursula Stender wichtig. Nadine Haubold legt ihren Schwerpunkt auf Bildung. Die Elmshornerin will unter anderem, „dass das Kooperationsverbot fällt“. Bildung ist in Deutschland Ländersache, darum darf der Bund beispielsweise keine Lehrerstellen oder Schulausstattungen finanzieren. Das will Haubold ändern, aber „die CDU will das nicht“. Also soll die SPD das zum Preis für eine große Koalition machen, findet die Lehrerin. „Zurück zu den Aufgaben, nicht dieses Geschachere“, fordert sie von den Berliner Politikern und schimpft noch auf den „Gockel“ Lindner. Dass die SPD Bürger befragt, kommt bei Haubold gut an: „Es ist immer gut, nah am Bürger zu sein“.

Heinz Schröder aus Elmshorn will ebenfalls, dass die SPD mit der CDU zusammengeht, „mit einer Auflage: ohne Merkel“. Es müssten neue Ideen her, die er der Kanzlerin nach zwölf Jahren nicht mehr zutraut. Jochim Wraage plädiert ebenfalls für eine neue GroKo, sieht allerdings „keine Alternative zu Merkel“. Eine Passantin will dagegen nicht, dass die SPD in die Regierung geht. Sie soll größte Oppositionspartei bleiben. An der Idee einer Minderheitsregierung gefällt ihr: „Die Diskussionskultur wird angeregt. Ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch vieles klärt.“