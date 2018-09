von René Erdbrügger

Die Organisatoren des Trauercafés bieten morgen von 15 bis 17 Uhr einen gemeinsamen Spaziergang für Trauernde vom Fahltskamp 30 bis in den Rosengarten an.

Auch Angehörige können mitkommen. Das teilt Hospizkoordinatorin Ute Eckhardt-Tams mit. Trauerspaziergänge könnten dabei unterstützen, Gefühle im Gehen besser auszudrücken und gemeinsam in wechselnden Gruppen verschiedene Themen zu bewegen.

Willkommen seien Menschen, die sich angesprochen fühlen und sich mit anderen Betroffenen austauschen möchten – unabhängig davon, wie lang der Verlust zurück liegt.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (04101) 8 56 55 10.