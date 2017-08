Schliessung : Sparkasse stellt Kunden vor Probleme

vergrößern 1 von 2 Foto: Springer 1 von 2

Ellerbek | Die Ellerbeker Filiale der Sparkasse an der Pinneberger Straße wird Ende September geschlossen. Dass jedoch erst ab Dezember eine mobile Bank einmal wöchentlich an der Waldhofstraße Station macht, erfuhr Bettina Girschkowski erst während eines Besuchs ihrer 92-jährigen Mutter und dem gemeinsamen Gang zum Geldinstitut.

„Ich bin in großer Sorge“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum einen, weil für die Versorgungslücke von acht Wochen eine größere Menge Bargeld im Haus lagern müssten. Viel mehr macht ihr aber zu schaffen, dass der Bankbesuch in aller Öffentlichkeit – auf dem Parkplatz eines Supermarkts – üble Folgen haben könnte. „Das ist doch absehbar, dass ältere Menschen, die sich nicht mehr wehren können, dann verfolgt und ausgeraubt werden“, so ihre Bedenken.

Betroffen sind dabei nicht nur Ellerbeker – auch Kunden aus Rellingen-Egenbüttel müssen künftig mit der mobilen Bank leben. „Das öffnet Verbrechen Tür und Tor“, befürchtet auch Günter Blunk vom kriminalpräventiven Rat Rellingen. Er teilt Girschkowskis Bedenken, was die Sicherheit gerade von älteren Menschen anbelangt. „Leider geht Profit vor Sicherheit. Der Protest wird nicht helfen – es sei denn, es passiert tatsächlich etwas“, sagte Blunk, dem nichts Gutes schwant.

„Als Gemeinde können wir nichts machen“, weiß auch Marianne Stock (CDU), Vorsitzende des Rellinger Ausschusses für Senioren, Soziales und Kultur. Ältere Menschen, denen der persönliche Kontakt noch sehr wichtig sei, würden immer mehr benachteiligt.

Eine mögliche Teil-Lösung sieht Stock darin, dass bei einem Einkauf im Supermarkt, der per EC-Karte bezahlt wird und mehr als 20 Euro beträgt, auch immerhin bis zu 200 Euro Bargeld gebührenfrei vom Konto abgehoben werden können. Auf Nachfrage bestätigte die Edeka Appel-Filiale an der Waldhofstraße, dass der Service dort verfügbar ist.

Das aber löst die Probleme, vor denen Geschäftsleute stehen nicht: „Einzahlungen vornehmen oder Wechselgeld holen wird mich in Zukunft jeden Tag etwa eine Stunde zusätzliche Zeit kosten“, berichtet der Ellerbeker Apotheker Christian Stolzenburg. Auch für persönliche Beratungen muss er ab September mehr Zeit einplanen.

„Die Schließung passt nicht zur Zahl der Kunden – im Einzugsgebiet leben etwa 8000 Menschen“, sagte Stolzenburg. Er könne nicht verstehen, warum Bönningstedt immerhin noch eine Selbstbedienungsfiliale bekommt, Ellerbek sich aber mit der Mini-Lösung zufrieden geben müsse. Immerhin lebe man nicht irgendwo in einer dünn besiedelten Gegend auf dem Land, sondern im Ballungsraum am Rand der Stadt Hamburg.

„Die Sparkasse hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und muss die Versorgung gewährleisten“, betonte er. Mit einem Schreiben habe er sich deshalb an der Vorstand der Sparkasse gewandt: „Ich habe mehrere Vorschläge gemacht, wo es Immobilien gibt, in denen wenigstens eine SB-Filiale eingerichtet werden kann“, berichtete er. Eine Antwort habe er bislang nicht erhalten.

Imke Gernand, Pressesprecherin der Sparkasse Südholstein, erklärte auf Nachfrage in einer Stellungnahme die sogenannte Neuausrichtung des Filialnetzes: „Wir passen unser Angebot den veränderten Kundenanforderungen an und investieren unter anderem in die Beratungsqualität. Damit einher geht auch eine Veränderung der Filialstruktur.“

Um die Kunden in den ländlichen Regionen mit Bargeld zu versorgen,würden künftig Mobile Filiale eingesetzt. „Unser Ziel ist es, dass diese ,Sparkasse auf vier Rädern‘ noch in diesem Jahr ihre erste Fahrt antritt“, erläuterte sie. Allerdings: Es könne leider aller Voraussicht nach nicht gewährleistet werden, dass dies vor Dezember der Fall sei. „Die Bargeldversorgung ist in der Übergangszeit aber weiterhin gesichert, unter anderem durch die anderen Filial- und SB-Standorte in benachbarten Gemeinden und Städten, die zum Beispiel auf dem Weg zum Einkaufen, bei einem Arzt- oder Friseurbesuch aufgesucht werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Bedenken hinsichtlich eines erhöhten Kriminalitätsrisikos teilte sie nicht: „Ein geheimes Geldabheben kann von keiner Bank oder Sparkasse für kleine und mittlere Geldbeträge am Automaten sichergestellt werden.“ Belebte Plätze für eine Mobile Bank seien auf jeden Fall sicherer und geeigneter. „Der Standort der Mobilen Filiale wird an einem belebten Ort sein, belebter als der Standort der heutigen Filiale und ähnlich belebt wie manch ein anderer Geldautomat in einem Einkaufszentrum. Erfahrungsgemäß sind es eher einsamere, uneinsehbare Orte, an denen es zu Überfällen kommt“, so die Pressesprecherin.

von Ute Springer

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr