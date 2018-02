Region Pinneberg in Kürze : +++ Sozialpreis der Pinneberger CDU geht an Jugendwehr +++ Mini-Formel-1 in Elmshorn +++ Schleiertanz in Wedel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Das Fachsimpeln dreht sich in der Aula der Nordakademie am Sonnabend um kleine Autos: 20 Zentimeter lang und – besonders wichtig – mindestens 55 Gramm schwer. Mit diesen Fahrzeugen wurden am Sonnabend Wettrennen um die Landesmeisterschaften im Nordmetall Cup ausgetragen - Formel-1 im Miniaturformat.

Pinneberg Die CDU Pinneberg hat am Sonnabend ihren Sozialpreis verliehen. Empfänger war in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr der Stadt. „Die haben sich über einen längeren Zeitraum dafür empfohlen“, begründete Brandt die Auswahl der Preisträger. „Es ist nicht bekannt, dass wir schon mal so einen Preis bekommen hätten“, sagte Jugendwartin Nicole Nieber erfreut. Gemeinsam mit Justin Schöning aus dem Vorstand der Jugendfeuerwehr nahm sie den symbolischen Scheck über 500 Euro entgegen.

Wedel Volles Haus beim Schleiertanz: Zum 13. Mal bot Cosima ihre Show in Wedel an, „und zum vierten Mal ausverkauft“, wie sie stolz hinzufügte. Mehr als 20 Tanzgruppen hatte sie wieder zusammen gebracht. Seit 30 Jahren lehrt Cosima orientalische Tanzkunst. Da hat sie keine Schwierigkeiten, Gruppen für ihre Show-Programme auszuwählen.

Quickborn Die Mitglieder des „Arbeitskreises für gemeinsames präventives Handeln in Quickborn“ waren mehr als zufrieden mit dem Erfolg ihres neuesten Projektes. Sie hatten für Sonnabend zur ersten Familienmesse der Eulenstadt ins Haus der Jugend am Ziegenweg 3 eingeladen. „Die Idee war, dass Kinder, Jugendliche und ihre Eltern gemeinsam ins Haus der Jugend kommen, um sich einen Überblick über das Angebot in Quickborn zu verschaffen. Eine Vielzahl von Institutionen bietet hier Hilfe bei den unterschiedlichsten Erziehungsfragen und anderen familiären Problemen an. Und das so, dass niemand Schwellenangst haben muss", erläuterte Birgit Hesse das Konzept der Messe.

Schenefeld Nach dem dritten Song hatten die grünen Schwestern das Publikum auf ihrer Seite: Die knapp 200 Besucher im Schenefelder Forum beäugten die Zucchini Sistaz zunächst norddeutsch zurückhaltend, waren dann aber dem Charme der drei musikalischen Damen erlegen und mutierten im Laufe des Abends zum begeisterten Mitmachpublikum. Es wurde geklatscht, geschnippt, gewippt und gelacht.

Barmstedt Amüsanter Abend mit Tine Wittler am Marmortresen ihrer Kulturbar „Parallelwelt“ in Barmstedt: Etwa 120 Besucher waren am Sonnabendabend in die Kulturschusterei gekommen und haben das Chansonprogramm der Künstlerin, Schauspielerin, Chansonnière, Autorin und Filmemacherin genossen.

Uetersen Umzug: Die "Pinnau" zieht bald in die City. Noch in diesem Jahr will die Baugenossenschaft Räume in der Fußgängerzone beziehen. Zu ebener Erde − barrierefrei also −, hell, freundlich und wesentlich größer werden die neuen Räume der „Pinnau“ sein und somit auch kundenfreundlicher. Der Umzug an den Großen Sand ist beschlossene Sache und kann, nach Genehmigung eines Umnutzungsantrags, nun auch realisiert werden.

Hamburg Mit einer perfiden Betrugsmasche überziehen Banden der organisierten Kriminalität derzeit Norddeutschland und richten vor allem bei mittelständischen Unternehmen riesige Schäden an. Die banale Zahlungsaufforderung per E-Mail ist erfolgreicher, als man annehmen möchte, die Schäden gehen allein in Hamburg und Umland in den hohen zweistelligen Millionenbereich.