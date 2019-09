Sozialpädagogen gesucht

Freie Träger der Jugendhilfe und Kreisverwaltung starten bundesweite Kampagne zur Fachkräftegewinnung

09. September 2019, 16:11 Uhr

Elmshorn | Immer wieder beklagen Unternehmen, keine Fachkräfte mehr zu findet. Das gleiche tun Träger sozialer Dienste und öffentliche Verwaltungen. Um mehr Sozialpädagogen in den Kreis Pinneberg zu locken, haben sich nun der Kreis Pinneberg sowie freie Träger der Jugendhilfe zusammengetan und eine bundesweit laufende Kampagne gestartet.

Seit dem 3. September ist eine Homepage online, auf der offene Stellen für Sozialpädagogen im Kreis Pinneberg zusammengefasst sind. Bis Redaktionsschluss gestern waren es 28. Nach Einschätzung von Eckbert Jänisch, Geschäftsführer der perspektive GmbH, werden in der Jugendhilfe etwa 100 Fachkräfte gesucht. In der Kreisverwaltung sind es 27, wie Fachdienstleiter Christoph Helms sagt.

Aus Sicht des Netzwerkes aus 17 Beteiligten hat der Kreis Pinneberg als Region einiges zu bieten: eine gute Infrastruktur, ein breites Freizeit- und Kulturangebot sowie zum einen die Nähe zur Metropole Hamburg und zum anderen mit Nord- und Ostsee touristische Ziele vor der Haustür. Das wichtigste Argument aus Sicht von Helms ist jedoch die gute Zusammenarbeit von freien Trägern und Verwaltungen. „In sozialen Berufen geht es vielen nicht zuerst ums Geld, sondern darum, wirksam zu sein“. Unter Wirksamkeit versteht er die Möglichkeit, im Beruf viel zu bewegen und nicht im Kampf mit der Bürokratie zu resignieren. „Es gibt Verwaltungsstrukturen, in denen man immer wieder vor Wände läuft. Das ist bei uns anders, da hebt sich der Kreis Pinneberg ab. Unser Angebot an Bewerber: Hier kannst du tun, wofür du Sozialpädagoge geworden bist“, sagt Thorsten Sielk von der Diakonie Rantzau-Münsterdorf. Helms weiter: „Außerdem arbeiten wir hier sehr stark konzeptionell. Unser Präventionskonzept ist bundesweit einzigartig.“

Ein anderes Ziel ist, sich gegenseitig Bewerber zu vermitteln. „Wenn ein Bewerber nicht zu uns passt, schicken wir ihn zu einem anderen Träger. Jeder Träger hier hat Stellen frei“, sagt Jänisch. „Wir wollen uns nicht gegenseitig kannibalisieren“, sagt Helms.

„Die Gewinnung von Fachkräften ist arbeitsintensiv und teuer. Als einzelner Träger kann man so eine Kampagne nicht stemmen. Auch sind klassische Stellenannoncen in Medien für kleine Träger zu teuer und nicht ergiebig genug. Deswegen starten wir jetzt gemeinsam diese Kampagne“, sagt Sielk.

In der Kampagne werden vor allem soziale Medien wie Facebook und Instagram genutzt. Sie richtet sich vor allem an potentielle Kandidaten zwischen 20 und 49 Jahren. Die Zielgruppe wird mit 36 000 Menschen angegeben. Eine Agentur spielt die Werbung nun 30 Tage lang aus. Dann folgt eine Evaluation. Die Gesamtkampagne hat ein Budget von etwa 10 000 Euro, 3000 Euro entfallen auf die Aktivitäten in den sozialen Medien. Wird das Projekt ein Erfolg, könnte es später auf andere Berufsgruppen wie etwa Kita-Erzieher ausgeweitet werden.