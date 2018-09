„Soziales Lernen ist mir wichtig“

Susanne Thomsen-Steinberg, Rektorin der Bilsbek-Schule, im Gespräch über die neue Grundschulverordnung des Landes

von Janina Schmidt

21. September 2018, 16:00 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein hat eine neue Grundschulverordnung erlassen. Wie weit die Umsetzung an der Bilsbek-Schule für Kummerfeld und Prisdorf aktuell gediehen ist und wie sie die Punkte nach bisheriger Einschätzung bewertet, berichtet Rektorin Susanne Thomsen-Steinberg im Freitagsgespräch. Außerdem spricht sie über Schulhündin Mona und das Thema, das ihr ganz besonders am Herzen liegt: soziales Lernen.

„Noch herrscht hier ziemliches Chaos“, gesteht Thomsen-Steinberg auf die Frage zur Umsetzung der im Sommer dieses Jahres in Kraft getretenen Grundschulverordnung. Aktuell setzen sich laut der Rektorin an der Bilsbekschule die Vorsitzenden Lehrer der Fachbereiche mit den Neuerungen, die besonders die Fächer Mathematik und Deutsch betreffen, auseinander.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Im Fach Deutsch gilt es künftig, verbindlich nach der Druckschrift, die lateinische Ausgangsschrift oder die sogenannte Schulausgangsschrift zu unterrichten. Thomsen-Steinberg ist darüber nicht erfreut: „Wir hatten hier noch eine andere Schrift unterrichtet, die der Druckschrift ähnlicher ist. Das bedeutet, dass wir alle Lehrmaterialien umstellen müssen“, erläutert sie. Und: „Es sind für die Kinder auch nochmal ganz andere Buchstaben, fast eine neue Schrift. Das bindet viel Zeit im Unterricht.“ Auch neu in Deutsch ist, dass Schüler bis zur vierten Klasse einen Grundwortschatz erlernen sollen. Thomsen-Steinberg sieht das skeptisch: „Ich weiß gar nicht, wie das überprüft werden soll.“

Positiver sieht die Rektorin und Mathelehrerin die neuen Vorgaben in ihrem eigenen Fach. In Mathematik soll nach der Verordnung künftig mehr Wert auf sprachliche Ausdruckskraft und Lösungswege gelegt werden. „Die Kinder sollen Prozesse verbalisieren. Nicht nur wissen, dass zwei und zwei vier ist, sondern erklären, warum es so ist. Es ist interessant, auf was für Ideen sie da kommen.“ Dies sei schon zuvor ein Schwerpunkt an der Bilsbek-Schule gewesen und die Rektorin freue sich, dafür offiziell mehr Zeit aufwenden zu dürfen.

Ab der 3. Klasse sind Noten nach der Verordnung wieder verbindlich, das Sozialverhalten der Kinder soll tabellarisch per Ankreuzen bewertet werden. „Das ist sehr ähnlich zu dem, was bei uns bereits Usus ist“, so Thomsen-Steinberg.

Auch eine große Erleichterung gebe es: Zur Empfehlung der weiterführenden Schule müssten nun nicht mehr schriftliche Entwicklungsberichte über die gesamte vierjährige Grundschulzeit verfasst werden, sondern es reiche ein mündliches Elterngespräch. Weiter spricht die Grundschule eine Empfehlung für die weiterführende Schule aus. „Jetzt ist ja erst ein Erprobungsjahr“, betont Thomsen-Steinberg.

Persönlich legt die Mutter erwachsener Kinder großen Wert auf das soziale Lernen. Aufgrund von immer mehr doppelverdienenden oder alleinerziehenden Eltern, übernehmen die Institutionen zunehmend soziale Erziehungsarbeit. „Teilweise haben die Kinder zunächst die Kita als Erziehende, dann die Grundschule mit offener Ganztagsbetreuung und dann die Weiterführende Schule, am Wochenende die Eltern“, sagt sie. Auch an der Bilsbekschule besuchen von etwa 200 Schülern 170 die Ganztagsbetreuung. „Insgesamt fehlt es an Konstanz, an klarem Rahmen“, beschreibt sie die Situation, ohne jedoch Vorwürfe machen zu wollen. „Das ist unsere heutige Gesellschaft.“

Die Folge sei, dass in zunehmenden Fällen Kinder dem Schulalltag emotional noch nicht gewachsen seien. Mangelnde Impulskontrolle sei ein Problem vieler Kinder. Das versucht die Bilsbekschule aufzufangen durch Schulbegleitung und eine Schulsozialarbeiterin. Auch Klassenräte und Schülerräte finden statt, in denen Probleme im Klassenverband reflektiert werden.

Lernen sollen aber nicht nur die Kinder, die sich auffällig verhalten, sondern auch die anderen, damit gut umzugehen. Thomsen-Steinbergs Ziel: „Die Kinder sollen möglichst angstfrei und entspannt hier zur Schule gehen können und nachher einen super Start auf der Weiterführenden Schule hinlegen können. Das ist unsere Aufgabe.“ Nicht zuletzt hilft dabei auch Schulhündin Mona. Der Privathund der Rektorin war ursprünglich ein portugiesischer Straßenhund. Thomsen-Steinberg absolvierte mit Mona eine Schulhund-Ausbildung und bringt den verschmusten Vierbeiner seither mit. „Es ist erstaunlich, wie schnell sich aufgebrachte Kinder beim Streicheln von Mona beruhigen“, berichtet die Rektorin. Und wo drückt der Schuh an der Bilsbek-Schule? Er drückt nicht. „Wir sind eine glückliche Schule.“

> Nächste Woche im Freitagsgespräch: Inge Steinke, ehrenamtliche Demenzbetreuerin aus Appen