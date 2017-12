Kreis Pinneberg: Finanzpolitik : Soziale Struktur der Region stärken

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

von Ulf Marek

erstellt am 06.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg | „Wir haben die Haushalte nie aus Jux und Tollerei gemacht, sondern wir hatten immer eine finanzpolitische Linie“, erklärt Hans-Helmut Birke, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, einführend während eines Pressegesprächs im SPD-Parteibüro am Drosteipark.

Bei diesem Termin wurden die gemeinsamen inhaltlichen Positionen für den ersten Nachtragshaushalt 2018 vorgestellt, auf die sich die Kreistagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP verständigt haben. Neben Birke nahmen Thomas Giese, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, Klaus Bremer, Vorsitzender der FDP-Fraktion, sowie Hans-Peter Stahl (SPD), Hauptausschussmitglied, an dieser Zusammenkunft teil.

Birke betont, dass die Leitzeile für den Nachtrag 2018 auch in diesem Jahr von den Beteiligten in einer äußerst harmonischen Atmosphäre formuliert wurde. Man agiere gemeinsam bereits seit 2013 in dieser Konstellation. Und: „Anders als bei anderen Koalitionen“ gebe es ein vertrauensvolles Verhältnis untereinander, das nach wie vor als Basis für eine gute Zusammenarbeit diene.

„Wir wollen eine Verbesserung der sozialen Struktur des Kreises und eine maßnahmenbezogene finanzielle Verbesserung der Städte und Gemeinden. Wir wollen die Fortsetzung der Konsolidierung der Kreisfinanzen und – soweit wir es können – Abbau von Bürokratie im Rahmen kommunaler Handlungsmöglichkeiten“, so Birke.

Diese Zielsetzungen des Nachtrags 2018 betreffen unter anderem die Sozialstaffel. So soll eine weitere Entlastung von Familien mit geringem Einkommen erreicht werden: Senkung des sogenannten Einkommenüberhangs von 60 Prozent auf

50 Prozent – Mehrkosten etwa 800.000 Euro.

„Einschließlich dieser Maßnahme wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 der Einkommensüberhang von 80 auf 30 Prozent gesenkt. Erforderliches Kostenvolumen dafür: etwa 5,6 Millionen Euro“, erklärt Birke. Im Bereich der Tagespflege soll Wahlfreiheit der Eltern für die Betreuung der Kinder zwischen Kita oder Tagespflegebetreuung ermöglicht werden.

Es werde die finanzielle Gleichstellung mit den Kita-Kosten und Bürokratieabbau bei den Eltern und der Verwaltung sowie die Vereinfachung der Satzung angestrebt. Mehraufwand für die sogenannten Differenzkosten: etwa 800.000 Euro. Ein weiteres Ziel sei die Einrichtung eines Brückensanierungsfonds, der der Kreisverwaltung kurzfristige Handlungsoptionen bei akut entstehenden Baumängeln böte. Volumen: 500.000 Euro.

„Das klingt zwar gering, doch es würde den Ablauf erforderlicher Maßnahmen beschleunigen – beispielsweise im Hinblick auf die jeweilige Planung“, so Birke, der auch noch auf einen weiteren Bereich zu sprechen kam, der ihm „persönlich ein bisschen ans Herz gewachsen“ sei.

„Das betrifft das Elbmarschenhaus in Haseldorf“, erklärt er. Die beliebte Einrichtung soll mit 8.000 Euro unterstützt werden, damit die dortigen Öffnungszeiten optimiert, die Bürokraft leistungsgerecht bezahlt und der Internet-Auftritt verbessert werden kann. Das ganze „kostenneutral“, weil Haushaltsreste dafür verwendet werden können, die eigentlich für das Pinnausperrwerk gedacht waren, aber aufgrund von anhaltenden Deichbauarbeiten nicht genutzt werden konnten.

Als erfreulich sei auch das Gesamtresultat der finanziellen Auswirkungen durch den von den Fraktionen gemeinsam entwickelten Nachtrag 2018 zu bewerten: Der Kreditbedarf wird um mehr als sechs Millionen Euro, von etwa 14 Millionen Euro auf acht Millionen Euro, reduziert.