Sorgenkind: Einbrüche in Wohnungen

Kriminalstatistik 2018: Polizei hält Ermittlungsdruck hoch

von Dietmar Vogel

21. Mai 2019, 16:00 Uhr

Rellingen/Halstenbek | Nein. Über Mangel an Arbeit können und wollen sich die mehr als 70 Beamten im Polizeirevier Rellingen nicht beschweren. Das spiegelt auch die Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 für die Baumschulengemeinden Rellingen und Halstenbek wider. Polizeihauptkommissar Matthias Lüdke (Foto) hat die 13-seitige Lektüre aus Daten und Fakten akribisch zusammengetragen.

Der Vize-Chef des Polizeireviers Rellingen – gemeinsam mit Revierleiter Mike Schirdewahn verantwortlich für die Sicherheit der Kommunen Halstenbek, Schenefeld, Quickborn und Bönningstedt – redet nicht „um den heißen Brei“ herum: „In den Gemeinden lebt es sich sicher.“ So sicher, dass die Menschen in den Orten über 10 000 Einwohnern zu den priviligiertesten in Sachen Kriminalität im Kreis Pinneberg gehören.

Aber . . .! Diese Einschränkung schickt der versierte Beamte mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung gleich hinterher: „Ausruhen auf dem Status quo gilt nicht.“ Er begründet sein Statement mit einem Blick auf die Straftaten insgesamt: Zwar könne für Halstenbek ein Rückgang auf satte 19,73 Prozent verzeichnet werden. Darin würden beispielsweise die Zahlen Fahrraddiebstähle (minus 49,15 Prozent) sowie der Diebstahl aus Autos (minus 25,8 Prozent) einfließen. Aber die Zahlen für Rellingen stagnieren: Dort ist nur ein Rückgang von 3,55 Prozent zu beobachten.

Auch für die vorliegende Statistik 2018 gilt: „Die Häufigkeitszahl ist die Anzahl der Straftaten hochgerechnet auf 100 000 Einwohner und spiegelt wider, wie wahrscheinlich es für den Bürger ist, Opfer einer Straftat zu werden. In Halstenbek (von 5031 auf 3985) und Rellingen (von 3935 auf 3807) konnte die Häufigkeitszahl im Vergleich zu 2017 verringert werden.“ Das ist auch das handfeste Ergebnis aus Prävention, Präsenz, Sonderkommissionen und Kontrollen durch das Rellinger Revier.

Dieser permanente Ermittlungsdruck durch die Fahnder des Reviers im Halstenbeker Weg 85 wird nicht ganz belohnt: Die Aufklärungsquoten (35 Prozent/Halstenbek; 40,9 Prozent/Rellingen) sind steigerungsfähig.

Sorgenfalten, so Lüdke, würden die Einbruchszahlen verursachen. „Die Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr wieder auf 775 Fälle angestiegen“, betont der Polizeibeamte. 2017 wurden noch 569 verfolgt. Stolz ist Lüdke über die Aufklärungsquote: „Mit 11,1 Prozent ist der Wert der höchste seit vielen Jahren.“ 2008 waren es lediglich 8,3 Prozent. Lüdkes Fazit lautet: Die Aufhellung von Bandenstrukturen in Bezug auf Einbrüche hat Priorität.“