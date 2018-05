von René Erdbrügger

03. Mai 2018, 11:56 Uhr

Das Organisatoren-Team gibt bekannt, dass das diesjährige Sonnenwendfest abgesagt werden muss. Der Grund hierfür liege in dem an diesem Tage stattfindenden WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden.

Thomas Thiele: „Wir haben uns um eine Lizenz für ein Public Viewing an diesem Tag bemüht – da die FIFA hierfür aber eine Gebühr in Höhe von knapp 3000 Euro verlangt und potentielle Sponsoren anlässlich der Fußball-WM mehr Gelder in Eigenwerbung investieren, so dass die Sponsoring- Etats entsprechend niedriger ausfallen, sprengen die Kosten den Rahmen dessen, was wir leisten können“, sagt er. Dies erst recht, zumal es sich nicht um eine kommerzielle Veranstaltung handelt, sondern um eine solche, die Gelder zugunsten eines sozialen Projekts generieren soll. 2019 wird es das Sonnenwendfest wieder geben.