Für Fußballfans im Kreis Pinneberg : Sonderheft „Vor dem Anpfiff” erscheint am 26. Juli

Spielpläne, Kader, Prognosen: Alles, was ein Fußballfan über die Kreis-Teams wissen muss, steht im Heft.

von shz.de

23. Juli 2019, 14:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Saison 2019/20 steht an, die Amateurfußballer in den Startlöchern. Pünktlich dazu erscheint am Freitag, 26. Juli, auch dieses Jahr wieder „Vor dem Anpfiff” als Beilage der Tageszeitungen im A.Beig-Verlag.

Kader, Torjäger, Staffeleinteilungen, Spielpläne, Mannschaftsfotos, Prognosen und Hintergrundgeschichten – „Vor dem Anpfiff“ ist ohne Frage das Standardheft für den Fußballfan im Kreis Pinneberg, um sich bestens auf die anstehende Spielzeit vorzubereiten.

Das Sonderheft erscheint in folgenden Tageszeitungen: Barmstedter Zeitung, Elmshorner Nachrichten, Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Uetersener Nachrichten und Wedel-Schulauer Tageblatt