Oberliga bis Kreisklasse : Sonderheft „Vor dem Anpfiff” erscheint: Alle Infos zu den Fußball-Teams im Kreis Pinneberg

27. August 2020, 10:45 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Amateur-Fußballer aus dem Kreis Pinneberg bereiten sich akribisch auf den Ernstfall vor – auch wenn noch kein offizieller Starttermin für die Hamburger Fußball-Saison 2020/21 feststeht. Nachdem im Trainingsbetrieb peu à peu Lockerungen erfolgten, ertönte Anfang August wieder der Anpfiff im wettkampforganisierten Sport im Kreis Pinneberg. Der SV Rugenbergen feierte vor 150 Zuschauern am Lütten Hall einen 4:2-Erfolg im Viertelfinale des Lotto-Pokals gegen SV Halstenbek-Rellingen.

Redakteure, Fotografen und Statistiker arbeiten mit Hochdruck

Unsere Sportredaktion ist bereits seit Wochen im „Wettkampfmodus“ und produziert das Sonderheft „Vor dem Anpfiff“. Dass das Heft am Freitag, den 28. August, wieder als Anzeigensonderveröffentlichung Ihrer Tageszeitung beiliegt, ist nicht selbstverständlich. Redakteure, Fotografen und Statistiker arbeiten mit Hochdruck daran, alle relevanten Infos zu sammeln.

Auch wenn der Hamburger Fußball-Verband bislang weder Staffeleinteilungen noch Spielpläne veröffentlicht hat, haben wir die Kreis-Teams von der Oberliga bis zur Kreisklasse – unseres Wissens nach – unter die Lupe genommen. So kehrt mit Michael Fischer ein altbekanntes Gesicht auf die höchste Bühne des Hamburger Amateurfußballs zurück.

In der Landesliga will Rasensport Uetersen auch nach zuletzt vier Meistertiteln in Folge keinesfalls nachlassen. In der Bezirksliga machen sich gleich mehrere Teams aus dem Kreis berechtigte Titelhoffnungen und in der Kreisliga warten bei der Rückkehr auf das Geläuf zahlreiche spannende Derbys auf die hiesigen Fußballfans. Auch die klassenhöchsten Frauen-Fußballteams sind im Heft vertreten.

Alles in einem Heft

Torjäger- sowie Meisterlisten, Kader mit Neuzugängen sowie Abgängen und Prognosen der einzelnen Kreisteams ergänzen „Vor dem Anpfiff“. Ein Rückblick auf die jüngsten Pokalspiele der Herren sowie der A-Jugend runden das Heft ab.

