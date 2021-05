Voting des Tages : Sommerurlaub und Corona: Planen Sie eine Auslandsreise?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

10. Mai 2021, 18:00 Uhr

Wenn sich selbst die Bundeskanzlerin optimistisch zeigt, dann stehen die Chancen auf Urlaub in Zeiten von Corona wieder gut. Angela Merkel sagte am Wochenende auf dem EU-Gipfel in Porto mit Blick auf die sinkenden Inzidenzen in Europa, "dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war. In Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben." Die Kanzlerin betonte, die Möglichkeit eines Sommerurlaubs in Europa gelte "selbstverständlich" auch für Ungeimpfte, wie im vergangenen Jahr.

Wir fragen daher heute:

Sommerurlaub und Corona: Planen Sie eine Auslandsreise? Ja, ich werde definitiv im Sommer ins Ausland verreisen. Ich habe Pläne, aber noch ist unklar, ob sie umsetzbar sind. Nein, ich bleibe in Deutschland. zum Ergebnis

