Region Pinneberg in Kürze : +++ Sommerdom in Hamburg +++ Helgoland beliebtestes Reiseziel +++ Besucherrekord im Badepark Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Wenn der Hamburger Sommerdom am Freitag startet, sollen die Temperaturen in der Hansestadt wieder deutlich über 30 Grad liegen. Besuchern des Volksfestes soll daher nicht nur in der Wilderwasserbahn und beim „Atlantic Rafting“ eine Abkühlung geboten werden. „Wir werden gemeinsam mit Hamburg Wasser drei Wasserspender aufstellen“, sagte Franziska Hamann von der zuständigen Wirtschaftsbehörde am Mittwoch. Rund 260 Schausteller schlagen bis zum 26. August auf dem Heiligengeistfeld ihre Zelte auf. Mindestens zwei Millionen Besucher erwarten die Veranstalter.

Helgoland Das Hauptziel, das Touristen ansteuern, wenn sie einige Zeit im Kreis Pinneberg verbringen wollen, ist und bleibt Helgoland. 27.894 Übernachtungen wurden im Mai auf Deutschlands einziger Hochseeinsel registriert. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord hervor. Deutlich hinter Helgoland auf Platz zwei der touristischen Anlaufstellen im Kreis Pinneberg lag im Mai Quickborn mit 8592 Übernachtungen. Immerhin noch 5790 Menschen betteten ihr müdes Haupt in einer Beherbergungsstätte in Wedel, 5464 in Elmshorn. In der touristischen Beliebtheit eher abgeschlagen sind Pinneberg mit 3526 Übernachtungen, Rellingen mit 2526 und Barmstedt mit 631. Weitere Kommunen aus dem Kreisgebiet werden in der Statistik nicht einzeln ausgewiesen.

Elmshorn Bei der anhaltenden Hitze gibt es für alle Urlauber ein klar favourisiertes Ausflugsziel: das Freibad. Das treibt die Besucherzahlen in die Höhe. Auch der Badepark Elmshorn verzeichnet bereits vor Saisonende rekordverdächtige Zahlen. Täglich kommen derzeit an die 3000 Badegäste, um sich abzukühlen. Vor allem junge Familien bevölkern die Liegewiesen.

Wedel Etwa 1400 Kilogramm Lebensmittel gibt die Wedeler Tafel pro Woche aus. Diese müssen bei den Unternehmen vor Ort abgeholt werden. Dafür sucht die Tafel derzeit weitere Fahrer. Diese müssen aber nicht nur über die entsprechenden Führerscheine verfügen, um den Sprinter fahren zu dürfen, sondern sie müssen auch körperlich belastbar sein. Schließlich müssen die Lebensmittel auch verladen werden. „Wir nehmen gern Wohnmobilisten. Wer Lkw gefahren ist oder fährt, ist gern gesehen“, sagt Tafel-Beisitzer Peter Spangehl.

Pinneberg Was wäre der Sommer in Pinneberg ohne SummerJazz? Das Festival steigt von Donnerstag, 9. August, bis Sonntag, 12. August. Mittlerweile zum 23. Mal. „Jazz meets die Mundorgel“ heißt das diesjährige Motto. Das kleine Instrument spielt beim Jazz und Blues eine wichtige Rolle. Der Förderverein hat am Mittwoch in den Räumen des A. Beig-Verlags das Programm vorgestellt. Etwa 50 Bands treten an vier Tagen auf. Ein Highlight: Silhouette and Vinx aus den USA. Sie serviert einen Cocktail aus Jazz, Funk und Bossa Nova.

Barmstedt In den sozialen Netzwerken wurde bereits lanciert, dass der Barmstedter Sky-Markt an der Marktstraße zum 31. Januar 2019 seinen Türen schließen wird, und dass dort nach einem Umbau der Rewe-Markt einziehen soll. Stimmt das? „Wir bestätigen, dass es zu Veränderungen am Standort Barmstedt kommen wird“, erklärte Sabine Pfautsch, Leiterin Unternehmenskommunikation der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG auf Anfrage. Weitere Details wolle das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht nennen.

Quickborn Die Quickborner Christdemokraten laden zu einer Fahrradtour durch die Eulenstadt ein. Grund für diese Aktion sind einige Radwege, die entweder in Stand gesetzt werden müssen oder irreführende Beschilderungen aufweisen. Die Route führt die Teilnehmer über Renzel und das Moor, die Kieler Straße, den Harksheider Weg nach Quickborn-Heide und zum Rathausplatz. Bernd Weiher, Pressesprecher der CDU, hofft auf rege Teilnahme: „Dadurch bekommen wir Hinweise, wo es noch Probleme gibt.“

Schleswig-Holstein Bei 33 Grad leiden im Norden die Menschen und Pflanzen unter der Hitze, jetzt werden in Hamburg Gegenmaßnahmen ergriffen: Für die Fahrgäste der Hamburger Hochbahn gibt es an bestimmten Haltestellen kostenloses Trinkwasser. Erfrischungen verteilen Mitarbeiter an den Stützpunkten am Hauptbahnhof Süd (Ausgang ZOB), Hauptbahnhof Nord (Ausgang Halle Schauspielhaus) und am Jungfernstieg (Ausgang Alsteranleger). Bei den neuen DT5-Bahnen werden seit Mittwoch alle Zugfenster entriegelt, sodass die Fahrgäste sie jederzeit öffnen können. – Quelle: https://www.shz.de/20533052 ©2018