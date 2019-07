Sommerbasteln: Ein blaues Aquarium mit Mittelmeerfischen

von Dietmar Vogel

Halstenbek | Miriam schneidet mit ihrer Schere Schildkröten und Fische aus der Vorlage aus. Die Meereswesen klebt sie in ein blaues Aquarium. „Ich finde es toll, dass ich hier basteln darf“, sagt die Sechsjährige. Das Programm würde gut zum Namen ihrer neuen Schulklasse in der Grundschule Bickbargen passen. Sie weiß schon jetzt, dass sie die Schildkrötenklasse besuchen wird. Miriam ist eines von mehreren Kindern, das am Donnerstag das Sommerbastelangebot in der Bücherei Krupunder wahrnahmen. Swantje Recktenwald kreierte mit den Lütten ein Aquarium samt der dazugehörenden Fische. Das Motto des Angebots lautete „Mein persönlicher Meeresurlaub. Wenn ich nicht zum Meer komme, muss das Meer zu mir kommen“, erläuterte Recktenwald. Die Bücherei Krupunder bietet in den Sommerferien einen weiteren Programmpunkt an. Mitarbeiter Markus Bohnensack veranstaltet am Donnerstag, 25. Juli, nochmal einen Schachnachmittag in der Bücherei Krupunder, Bickbargen 109, ab 14 Uhr an. An dem Nachmittag können Interessierte Schach spielen lernen oder ihr Können testen. Das Angebot Ferienleseclub läuft noch bis Montag,19. August.

Die Bücherei ist in den Sommerferien zu den üblichen Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Zudem ist dienstags und donnerstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Sonnabends können Leseratten von 10 bis 12 Uhr stöbern. Jeweils am Mittwoch und Freitag ist die Bücherei geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 41 01) 49 12 30. Zusätzlich bietet die Bücherei an, DVDs während der Ferien für zwei Wochen zu entleihen.