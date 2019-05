An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

30. Mai 2019, 22:00 Uhr

Am Freitag ist Weltnichtrauchertag. Seit seiner Einführung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 31. Mai 1987 wird der Tag verstärkt dazu genutzt, um über die Risiken des Rauchens zu informieren. In diesem Zusammenhang lautet unsere Frage an Sie: