Voting des Tages : Sollten jüdische Einrichtungen in Deutschland besser geschützt werden?

07. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge Hohe Weide in Hamburg sorgen sich auch die jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein um ihre Sicherheit. Nicht alle von ihnen fühlten sich ausreichend durch die Polizei geschützt, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein, Walter Blender.

Ein 26 Jahre alter jüdischer Student war am Sonntag (4. Oktober) von einem 29-jähriger Deutschen mit kasachischen mit einem Klappspaten attackiert und schwer am Kopf verletzt worden. Der Angriff geschah während des jüdischen Laubhüttenfestes. Die Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen übernommen hat, geht von einer antisemitischen Tat aus. Dem Tatverdächtigen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Der Jüdische Weltkongress hatte nach der Attacke die seiner Ansicht nach mangelnden Sicherheitsvorkehrungen kritisiert. Die Polizei wies den Vorwurf zurück, nur mangelhaften Schutz gewährt zu haben.

Wir fragen daher heute:

Sollten jüdische Einrichtungen in Deutschland besser geschützt werden? Ja, die Länder sollten ihre Sicherheitskonzepte für jüdische Einrichtungen überdenken. Ja, der Polizeischutz sollte vorübergehend erhöht werden. Nein, der bisherige Schutz ist ausreichend. zum Ergebnis

