von shz.de

05. April 2019, 22:00 Uhr

Eine Realschule in Bad Oeynhausen hat Schmuddel-Jogginghosen aus dem Schulalltag verbannt. Mehrere Schüler seien immer wieder in grauen Schlabberhosen zum Unterricht an die Realschule Süd gekommen, sagte die Direktorin Anja Sprengel.