Voting des Tages : Sollten Grundschulen und Kitas im Kreis Pinneberg am 22. Februar wieder regulär öffnen?

11. Februar 2021, 18:00 Uhr

Wann gehen im Kreis Pinneberg die Grundschulen und Kitas wieder in den Regelbetrieb über? Das ist nach den Worten von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) noch unklar. Wenn es ab Montag (22. Februar) wieder regulären Unterricht für Grundschüler und einen normalen Betrieb in den Kitas in Schleswig-Holstein geben soll, ist nicht sicher, ob das auch für den Kreis Pinneberg gilt. Grund dafür: der hohe Inzidenzwert von über 100. Die Entscheidung dazu soll am 15. Februar fallen.

Wir fragen daher heute:

Sollten Grundschulen und Kitas im Kreis Pinneberg am 22. Februar wieder regulär öffnen? Ja, das sollte unabhängig vom Inzidenzwert geschehen. Ja, aber nur, wenn der Inzidenzwert weit unter 100 sinkt. Nein, sie sollten vorerst geschlossen bleiben. zum Ergebnis

