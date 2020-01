Voting des Tages : Sollten ehrenamtliche Brandbekämpfer entlohnt werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

19. Januar 2020, 18:00 Uhr

Ehrenamtliche Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen sollen künftig landesweit Geld für ihre Einsätze bekommen. Das fordert Landesbrandmeister Frank Homrich. Der Brandschutz ist Sache der Kommunen, die auch die Kosten dafür zu tragen haben. Homrich schlägt vor, dass die Retter etwa so viel Geld wie andere Ehrenamtler in den Kommunen bekommen sollen – was schnell ein paar hundert Euro pro Monat und Kopf sein könnten. Wir möchten wissen: